Цукор-OFF: що станеться, якщо на місяць відмовитися від солодкого

Експерти в області велнес-харчування в один голос підтримують детокс-дієту, з якої виключений цукор. Виявилося, результати тимчасових обмежень просто вражаючі!

Медики стверджують, що перетворення проявить себе вже через 10 днів, пише CNN. Але важливо дотримуватися суворого правила: цукру або його замінників в раціоні не може бути зовсім (ні в напоях, ні в їжі).

Отже, ось що станеться з вашим організмом, якщо ви влаштуєте для нього "несолодке життя":

Ви втратите вагу

Цукор сприяє набору зайвої ваги - це факт. Він провокує збій метаболічних процесів і має високу калорійність. Тому при нестачі навантажень цукор призводить до утворення зайвого жирового прошарку.

Дослідження британських медиків показало, що учасники з ожирінням після відмови від цукру відзначили позитивні зміни самопочуття і стрімку втрату ваги вже через дев'ять днів дієти.

Шкіра стане чистіше і свіжіше

Під час переварювання цукру в організмі відбувається його з'єднання з білками і жирами, починається процес глікування, результат якого призводить до руйнування еластану і колагену. Від цього погіршується структура шкіри: вона стає сухою і тонкою, в'ялою і неживою.

І оскільки процес відновлення не настільки швидкий, як руйнування, стан шкіри поступово тільки погіршується. А ось якщо відмовитися від "солоденького", ви дасте шкірі шанс знову засяяти здоров'ям.

Нормалізується тиск

Під час нещодавніх досліджень американські вчені встановили, що цукор негативно впливає на гіпоталамус, що стає причиною почастішання серцебиття і підвищення тиску. Це навіть може стати причиною інсульту.

Якщо відмовитися від цукру, тиск поступово нормалізується, а разом з тим і робота всієї серцево-судинної системи в цілому.

Настрій покращиться

Як відомо, цукор - це швидкий вуглевод. Потрапляючи в організм, він провокує різкий стрибок інсуліну, а після - сплиск величезної кількості "вибухової" енергії. Саме тому, з'ївши шоколад або випивши солодкої кави, відчувається неймовірний заряд бадьорості. Однак така енергія швидко перегорає, тому наступний етап - слабкість і погіршення настрою.

Якщо ж не випробовувати організм різкими перепадами, вже через кілька днів ви відзначите свою активність і піднесений настрій.

Відновиться зір

Цукор стає причиною збою обміну речовин, тобто, впливає і на кровообіг.

В результаті надмірного його вживання, негативні процеси можуть торкнутися і судин очей, від чого відчувається погіршення якості зору: з'являються "мушки" в очах, розмитість та ін.

При відмові ж від цукру і його замінників процеси кровообігу і, відповідно, живлення структур очей, відновлюються, а разом з цим і якість зору.

Раніше "МедОбоз" розповідав, що станеться з організмом, якщо на десять днів замінити всі напої чистою водою.