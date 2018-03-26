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Здоровий спосіб життя

Цукор-OFF: що станеться, якщо на місяць відмовитися від солодкого

1.4тЧитати новину російською

Експерти в області велнес-харчування в один голос підтримують детокс-дієту, з якої виключений цукор. Виявилося, результати тимчасових обмежень просто вражаючі!

Медики стверджують, що перетворення проявить себе вже через 10 днів, пише CNN. Але важливо дотримуватися суворого правила: цукру або його замінників в раціоні не може бути зовсім (ні в напоях, ні в їжі).

Отже, ось що станеться з вашим організмом, якщо ви влаштуєте для нього "несолодке життя":

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  • Ви втратите вагу

Цукор сприяє набору зайвої ваги - це факт. Він провокує збій метаболічних процесів і має високу калорійність. Тому при нестачі навантажень цукор призводить до утворення зайвого жирового прошарку.

Дослідження британських медиків показало, що учасники з ожирінням після відмови від цукру відзначили позитивні зміни самопочуття і стрімку втрату ваги вже через дев'ять днів дієти.

  • Шкіра стане чистіше і свіжіше

Під час переварювання цукру в організмі відбувається його з'єднання з білками і жирами, починається процес глікування, результат якого призводить до руйнування еластану і колагену. Від цього погіршується структура шкіри: вона стає сухою і тонкою, в'ялою і неживою.

І оскільки процес відновлення не настільки швидкий, як руйнування, стан шкіри поступово тільки погіршується. А ось якщо відмовитися від "солоденького", ви дасте шкірі шанс знову засяяти здоров'ям.

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  • Нормалізується тиск

Під час нещодавніх досліджень американські вчені встановили, що цукор негативно впливає на гіпоталамус, що стає причиною почастішання серцебиття і підвищення тиску. Це навіть може стати причиною інсульту.

Якщо відмовитися від цукру, тиск поступово нормалізується, а разом з тим і робота всієї серцево-судинної системи в цілому.

  • Настрій покращиться

Як відомо, цукор - це швидкий вуглевод. Потрапляючи в організм, він провокує різкий стрибок інсуліну, а після - сплиск величезної кількості "вибухової" енергії. Саме тому, з'ївши шоколад або випивши солодкої кави, відчувається неймовірний заряд бадьорості. Однак така енергія швидко перегорає, тому наступний етап - слабкість і погіршення настрою.

Якщо ж не випробовувати організм різкими перепадами, вже через кілька днів ви відзначите свою активність і піднесений настрій.

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  • Відновиться зір

Цукор стає причиною збою обміну речовин, тобто, впливає і на кровообіг.

В результаті надмірного його вживання, негативні процеси можуть торкнутися і судин очей, від чого відчувається погіршення якості зору: з'являються "мушки" в очах, розмитість та ін.

При відмові ж від цукру і його замінників процеси кровообігу і, відповідно, живлення структур очей, відновлюються, а разом з цим і якість зору.

Раніше "МедОбоз" розповідав, що станеться з організмом, якщо на десять днів замінити всі напої чистою водою.

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