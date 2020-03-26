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Це знижує імунітет: лікар розповіла, що не можна робити під час карантину

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В період високого ризику заразитися коронавірусом COVID-19 кожному необхідно подбати про свій імунітет – адже це основний борець з інфекцією.

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І щоб він залишався міцним і витримав будь-яку атаку патогенів, потрібно як мінімум відмовитися від того, що негативно впливає на захисні сили організму. Кардіологиня Анна Солощенко розповіла, які дії можуть підірвати здоров'я і збільшити ймовірність зараження, а також закликала відповідально поставитися до карантину.

"Дуже вірю і сподіваюся, що ви всі дотримуєтеся карантину. Він потрібен, щоб наша система медицини справлялася з лікуванням випадків коронаровіруса, а не для пікніків, зустрічей з друзями і прогулянок", – зазначила експертка.

Отже, що ж може знизити наш імунітет?

Швидкі вуглеводи (солодощі, кондитерські вироби, сухофрукти, пластівці, цукор і т.д.), трансжири, чіпси, фаст-фуди, копченості, смажена їжа. "Ці продукти завжди дуже некорисні, а в період епідемії – просто смерть для імунної системи", – говорить Солощенко. За її словами, такі продукти призводять до запалення в організмі, а також гублять мікробіом, тобто, по суті, "армію" захисту від вірусу. Тому цю частину раціону обов'язково потрібно виключити.

Алкоголь, будь-які види куріння, наркотики. "Думаю, тут додаткові коментарі зайві, і так все зрозуміло", – підкреслила лікарка.

Дефіцит білка в їжі. "Наші антитіла складаються з білків, ми їх отримуємо з їжею. Корисний для здоров'я білок буває рослинного походження (горіхи, авокадо) і тваринного (яйця, риба, нежирне м'ясо). Піст - хороша річ, але в період небезпеки заразитися вірусом, від якого немає специфічного лікування, потрібно кілька разів подумати, чи варто строго поститися. У будь-якому випадку, рослинні білки потрібні в більшій, ніж зазвичай, кількості ", – пояснила Солощенко.

Нестача вітамінів і мікроелементів. Особливо, на думку експерта, варто звернути увагу на вітамін Д, який, з одного боку, відіграє важливу роль в побудові захисної функції, а з іншого – вже майже вичерпаний після довгої зими. "Ми не можемо отримати його з першими промінчиками сонця, адже змушені сидіти вдома. Можливо, навіть варто приймати цей вітамін додатково до продуктів, які його містять – печінка тріски, яйця, жирна риба. Решту вітамінів ми цілком можемо отримати з їжею. Головне, побільше різнокольорових ягід і овочів, різноманітне харчування", – рекомендує докторка.

Навіть будучи вдома на карантині важливо контролювати харчування і займатися спортом

Навіть будучи вдома на карантині важливо контролювати харчування і займатися спортом

Чемпіонат

Депресія, відчуття безнадійності, апатія, песимізм. "Який сенс вашому організму боротися з вірусами, якщо ви самі цього не хочете і не вірите в успіх? Не забувайте, хто найголовніший у вашому тілі. Шукайте позитивні емоції, мотивацію, вірте в краще обов'язково. Це завжди допомагає – і одужати, і не захворіти, і вирішити будь-яку проблему", – зазначила експертка, додавши, що, впадаючи в смуток, ми перекриваємо собі всі виходи з ситуації.

Підвищення маси тіла. Як відомо, зайва вага дуже заважає імунітету повноцінно працювати. "Карантин – це не їжа і сон. Зарядку можна робити і вдома, а загальна кількість їжі потрібно знизити, адже вдома знижені і енерговитрати", – радить Солощенко.

Порушення режиму сну, недосипання. "Часто у відпустці або на вихідних ми засиджуємося допізна за комп'ютером або телефоном. Потім спимо до півдня. Такий режим дуже шкідливий для нашого здоров'я. Так, і в принципі, дуже багато часу за гаджетами не зміцнить наш імунітет – потрібно обмежувати час на них" , – підкреслює експертка, рекомендуючи переключитися на інші заняття, наприклад, складання пазлів, прибирання, настільні ігри і т.д.

Сухе перегріте повітря. "Зараз батареї працюють на повну, а через такий режим висихають слизові оболонки і дихальні шляхи, що дозволяє вірусам легше проникати в організм", – зазначила кардіологиня, порекомендувавши регулярно робити провітрювання, зволоження і пити багато води.

Раніше OBOZREVATEL ділився ефективним домашнім комплексом вправ, який допоможе зміцнити здоров'я і контролювати вагу.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Тема
Коронавірус
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