Тренування не обов'язкові! Названо ефективний спосіб зменшення талії

Зменшити живіт і прибрати зайві сантиметри з талії можна за допомогою трьох правил.

По-перше, потрібно їсти достатньо до моменту насичення, але тільки тоді, коли відчуваєш голод. Про це в Instagram повідомила дієтолог і експерт зі здорового способу життя Олена Кален.

Друге правило – робити вправи на розтяжку. Третє – варто щодня качати прес.

"Розмір талії теж буде зменшуватися, якщо ви будете їсти тільки за наявності голоду. Тренуватися для зниження ваги не обов'язково", – запевнила Кален.

Ілюстрація

Вона підкреслила, що для цього потрібно навчитися слухати свій організм і розбиратися, що саме йому необхідно. Фізичні вправи пришвидшать процес, але не є обов'язковими для схуднення.

Як писав OBOZREVATEL, для підтримки стрункості не можна на сніданок їсти каші швидкого приготування, гранолу і пластівці з цукром. Замість цього краще вибрати цільні злаки, яйця, фрукти та овочі.

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