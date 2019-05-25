Тренування не обов'язкові! Названо ефективний спосіб зменшення талії

Зменшити живіт і прибрати зайві сантиметри з талії можна за допомогою трьох правил.
По-перше, потрібно їсти достатньо до моменту насичення, але тільки тоді, коли відчуваєш голод. Про це в Instagram повідомила дієтолог і експерт зі здорового способу життя Олена Кален.
Друге правило – робити вправи на розтяжку. Третє – варто щодня качати прес.
"Розмір талії теж буде зменшуватися, якщо ви будете їсти тільки за наявності голоду. Тренуватися для зниження ваги не обов'язково", – запевнила Кален.
Ілюстрація
Вона підкреслила, що для цього потрібно навчитися слухати свій організм і розбиратися, що саме йому необхідно. Фізичні вправи пришвидшать процес, але не є обов'язковими для схуднення.
Набридло втягувати живіт? 😊 Сьогодні я розповім, як швидко прибрати живіт навіть без тренувань і що потрібно зробити, щоб зменшити обсяг таліі🔥 ⠀ Щоб прибрати обсяги з області живота потрібно робити всього 3 речі: ⠀ 1. Є досить для себе тільки при наявності голоду . 2. Робити розтяжку. 3. Качати прес. ⠀ Сьогодні я зроблю сенсаційну заяву! 👻 Без тренувань розмір талії теж буде зменшуватися, якщо ви будете їсти тільки при наявності голоду. Це ключевое☝ Тренуватися для зниження ваги не обов'язково. ⠀ Щоб навчитися приймати їжу тільки по голоду, прислухатися до свого тіла і розуміти на рівні інтуїції, скільки їжі вам необхідно, треба підвищувати рівень усвідомленості в харчовій поведінці, працювати зі своїми істинними бажаннями. ⠀ 👉 Для зниження ваги одне з найголовніших умов - усвідомлення "Чого я хочу насправді?" Ми часто розуміємо чого нам НЕ хочеться: не хочу хворіти, не хочу мати зайву вагу і т.д. А ось чого хочеться зрозуміти не так просто☺ Ми вчимося цьому на марафоні "Красиві звички. Красиве тіло". ⠀ ✅ Приймайте участь в марафоні і ви зміните своє ставлення до їжі і тренувань, а звички здорового способу життя природно вбудуються в ваш розпорядок дня👌 Харчування по голоду і фізична активність стане для вас нормою, як день і ніч. ⠀ 🙋Чтоби дізнатися дату найближчого старту марафону, напишіть мені "ТАК" в особисті повідомлення (Direct) 📩 я вишлю всю інформацію про участь в тренінге😊 ⠀ # еленакален # КакБистроПохудеть # ПсіхологіяПохуденія # ПітаніеДляПохуденія # какубратьжівот # какуменьшітьталію
Як писав OBOZREVATEL, для підтримки стрункості не можна на сніданок їсти каші швидкого приготування, гранолу і пластівці з цукром. Замість цього краще вибрати цільні злаки, яйця, фрукти та овочі.
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