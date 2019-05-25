Головна Новини
Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Здоровий спосіб життя

Тренування не обов'язкові! Названо ефективний спосіб зменшення талії

Читати матеріал російською

Зменшити живіт і прибрати зайві сантиметри з талії можна за допомогою трьох правил.

По-перше, потрібно їсти достатньо до моменту насичення, але тільки тоді, коли відчуваєш голод. Про це в Instagram повідомила дієтолог і експерт зі здорового способу життя Олена Кален.

Друге правило – робити вправи на розтяжку. Третє – варто щодня качати прес.

"Розмір талії теж буде зменшуватися, якщо ви будете їсти тільки за наявності голоду. Тренуватися для зниження ваги не обов'язково", – запевнила Кален.

Новини
Без дієт? Гройсман розкрив секрет схуднення

Ілюстрація

Ілюстрація

Вона підкреслила, що для цього потрібно навчитися слухати свій організм і розбиратися, що саме йому необхідно. Фізичні вправи пришвидшать процес, але не є обов'язковими для схуднення.

Набридло втягувати живіт? 😊 Сьогодні я розповім, як швидко прибрати живіт навіть без тренувань і що потрібно зробити, щоб зменшити обсяг таліі🔥 ⠀ Щоб прибрати обсяги з області живота потрібно робити всього 3 речі: ⠀ 1. Є досить для себе тільки при наявності голоду . 2. Робити розтяжку. 3. Качати прес. ⠀ Сьогодні я зроблю сенсаційну заяву! 👻 Без тренувань розмір талії теж буде зменшуватися, якщо ви будете їсти тільки при наявності голоду. Це ключевое☝ Тренуватися для зниження ваги не обов'язково. ⠀ Щоб навчитися приймати їжу тільки по голоду, прислухатися до свого тіла і розуміти на рівні інтуїції, скільки їжі вам необхідно, треба підвищувати рівень усвідомленості в харчовій поведінці, працювати зі своїми істинними бажаннями. ⠀ 👉 Для зниження ваги одне з найголовніших умов - усвідомлення "Чого я хочу насправді?" Ми часто розуміємо чого нам НЕ хочеться: не хочу хворіти, не хочу мати зайву вагу і т.д. А ось чого хочеться зрозуміти не так просто☺ Ми вчимося цьому на марафоні "Красиві звички. Красиве тіло". ⠀ ✅ Приймайте участь в марафоні і ви зміните своє ставлення до їжі і тренувань, а звички здорового способу життя природно вбудуються в ваш розпорядок дня👌 Харчування по голоду і фізична активність стане для вас нормою, як день і ніч. ⠀ 🙋Чтоби дізнатися дату найближчого старту марафону, напишіть мені "ТАК" в особисті повідомлення (Direct) 📩 я вишлю всю інформацію про участь в тренінге😊 ⠀ # еленакален # КакБистроПохудеть # ПсіхологіяПохуденія # ПітаніеДляПохуденія # какубратьжівот # какуменьшітьталію

Публікація від ОЛЕНА розжареного СХУДНЕННЯ БЕЗ дієт (@elenakalen)

Як писав OBOZREVATEL, для підтримки стрункості не можна на сніданок їсти каші швидкого приготування, гранолу і пластівці з цукром. Замість цього краще вибрати цільні злаки, яйця, фрукти та овочі.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини