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Тотальна засуха: названі незвичайні ознаки зневоднення

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Про те, що за добу потрібно споживати в середньому близько 2,5 літрів рідини, знають всі. Інакше організму загрожує зневоднення.

І коли влітку кожен більш-менш "набирає" цю норму, то взимку більшість кардинально зменшує рівень споживання рідини, від чого може постраждати самопочуття.

Сімейний лікар Наталія Лобода розповіла MedOboz, які незвичайні ознаки говорять про те, що організму не вистачає вологи і що вам пора звернути увагу на свій питний режим.

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Брак рідини проявляється по-різному

Брак рідини проявляється по-різному

Транс

Отже, перша ознака – це неприємний запах з рота. "В результаті нестачі рідини в організмі порушується вироблення слини. А вона, як відомо, має антибактеріальні властивості, і при її нестачі може виникнути надлишковий бактеріальний ріст в роті. Це і призводить до появи неприємного запаху", - розповідає лікар.

Крім того, про зневоднення може попереджати і раптове бажання поїсти, особливо чогось солодкого. Так, це пояснюється тим, що печінка, якій потрібно багато рідини, при її нестачі зазнає труднощів з вивільненням глікогену, організм відчуває нестачу енергії, від чого і виникає голод і пристрасть до чогось калорійного і солодкого.

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"Також ознакою браку вологи в організмі може бути і головний біль", - відзначає доктор. Через зневоднення погіршується циркуляція крові в організмі, порушується кровопостачання мозку, що і призводить до появи болю, схожого на мігрень.

Також Лобода нагадала, що про те, що ви п'єте мало води, попереджає також суха шкіра, м'язові болі або спазми, а також загальна слабкість і припинення виділення слізної рідини.

Раніше OBOZREVATELрозповідав, чи можна пити воду під час їжі.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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