То гірко, то кисло: лікар розповіла, що означають незвичайні присмаки в роті

Напевно кожен з вас ловив себе на появі незвичайного присмаку у роті без попередніх трапези або процедур в ротовій порожнині. Виявилося, що подібні "фантомні" відчуття виникають не просто так самі по собі, і є ознаками певних процесів в організмі.

Терапевт-гастроентеролог Наталія Гордієнко розповіла MedOboz, що можуть означати ті чи інші незрозумілі відчуття.

Фантомні присмаки в роті можуть попереджати про серйозні порушення Вrjunetka

Металева кислинка

Такий присмак у роті можуть давати зубні протези з елементами металу. Однак якщо таких немає, це може знаменувати початок запальних процесів – карієс, стоматит, пародонтит і т.д. При цих захворюваннях в ротову порожнину потрапляє невелика кількість крові, що викликає почуття кислинки.

Також таке відчуття може означати різке підвищення кислотності в організмі. Можливо, напередодні ви з'їли занадто багато "окислюючих" продуктів – м'ясо, випічка, солодощі, картопля і т.д.

Відчуття кислого молока

Цей присмак попереджає про порушення в роботі шлунково-кишкового тракту. Так, швидше за все збої починаються в стравоході або шлунку, і передують розвитку гастриту, виразки, рефлюксной хвороби і т.д.

Все гірко

Гіркуватим присмаком проявляються збої в роботі печінки і жовчного міхура. Якщо цей "фантом" виник одного разу і більше не переслідує вас, можливо йому передувало переїдання "важкої" їжі – жирного, гострого, пряного або смаженого. Однак постійна його присутність говорить про необхідність ретельного обстеження у гастроентеролога і подальшого лікування.

Присмак гнилі

Це звичайний супутник захворювань слизової оболонки рота і горла. Так, привести до такого неприємного симптому можуть пародонтит, ангіна, аденоїдит, ларингіт і т.д. Тому варто уважно оглянути ймовірні області ураження і почати лікування до початку ускладнень.

Солонуватий присмак

Перше, про що він може попереджати – зневоднення. Спробуйте випити пару склянок води і присмак піде. Якщо ні, і присмак переслідує вас постійно, зверніть увагу на роботу нирок – можливо, це вони так заявляють про збої в роботі.

Солодкуваті відчуття

Постійний солодкий присмак у роті, особливо в поєднанні з запахом ацетону, є дзвіночком про розвиток цукрового діабету. Тому варто звернутися до ендокринолога, щоб не допускати критичних станів.

Тимчасова ж поява такого відчуття говорить про початок запальних процесів в дихальних шляхах (бронхіт, пневмонія тощо).

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