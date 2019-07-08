Телеміст із Росією: Супрун вказала українцям на приховану смертельну загрозу

Перегляд телевізора, зокрема резонансного телемосту з Росією, може негативно вплинути на людське здоров'я, зокрема привести до ожиріння, психічних розладів і навіть передчасної смерті.

Про це попередила в Facebook в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Так, вона зв'язала небезпеку телебачення з останніми подіями в Україні – телемарафоном, який планував канал NewsOne.

"Пропагандисти, які там працюють, мімікрують під журналістів завдяки посвідченням журналістів. І з ними все зрозуміло. Але часто до них на ефіри ходять українці, "щоб використовувати всі майданчики для донесення своєї гарної ідеї". Що можемо зробити ми? Бойкотувати ці "медіа", постійно стежити за інформаційною гігієною і менше дивитися телебачення. Це вкрай шкідливо для здоров'я", – написала вона.

Телеміст із Росією: Супрун вказала на небезпеку

Супрун розповіла, що перегляд телевізора може стати причиною ранньої смерті.

"В одному з досліджень виявлено, що люди, які дивляться телевізор більше 3 годин на день, мали в два рази вищі ризики передчасної смерті порівняно з тими, хто дивився менше години. Є дослідження, які показують, що кожна година перегляду телевізора після 25 років зменшує тривалість життя майже на 22 хвилини", – пояснила вона.

Чиновниця також попередила, що це популярне заняття може спровокувати ожиріння і проблеми з психікою, такі як депресія, часті зміни настрою.

Перегляд телевізора Surfingbird

Супрун також дала поради, як знизити небезпеку при перегляді телевізора.

"Зараз у медіа та новинах поширюють багато інформації, зокрема фейків, спотворення і маніпуляцій. Гарний стимул почати самому і запропонувати близьким більше рухатися і спілкуватися з людьми, піклуватися про своє здоров'я, а не дивитися телевізор, відриваючись від реальності", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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