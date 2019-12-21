Свято без наслідків: лікар дала поради до новорічного застілля

Новорічне святкування – найгучніше і найтриваліше в році. Під час вечірки стіл ломиться від страв і ллються ріки алкоголю.

Але не завжди гуляння йде за планом: часто зіпсувати веселощі може зайвий келих вина або переїдання численими, часто незвичними, стравами, що призводить до головного болю або порушення травлення.

Щоб все залишалося гладко під час свят, прислухайтеся до порад сімейної лікарки Наталії Деменко, якими вона поділилася з читачами MedOboz.

Надлишок їжі і випивки можуть зіпсувати самопочуття і настрій під час свята Подробности

Поспіть 2 години

Сплануйте день 31 грудня так, щоб у вас була можливість ввечері поспати пару годин. Це допоможе "обдурити" ваші біоритми і без наслідків відсвяткувати новорічну ніч.

Справа в тому, що травна система "пригальмовує" свою роботу у вечірній час – так організм "переходить" в режим відпочинку. Після пробудження ж ШКТ знову зуміє швидко включитися в активну роботу.

Крім того, відпочивши, організм зможе більш якісно справлятися з випитим спиртним, не допускаючи різкого і сильного алкогольного сп'яніння.

Перекусіть перед гуляннями

Щоб уникнути переїдання за святковим столом, за кілька годин до нього потрібно перекусити. Це приборкає голод, що вже розгулявся до вечора, а також запобіжить виникненню проблем зі шлунком і підшлунковою.

Відмінний варіант для передноворічної вечері – гарячий суп. Ця страва швидко перетравлюється і налаштовує організм на правильну переробку їжі.

Перед їжею пийте воду

Для поліпшення травлення і приглушення почуття голоду (якщо воно виникло), за 15 хвилин до застілля випийте склянку води – вона злегка заповнить шлунок, створивши фальшиве відчуття ситості.

А ось запивати водою їжу не потрібно, оскільки це знизить концентрацію і активність травних ферментів шлункового соку. Надалі через це у вас може виникнути печія або діарея.

Відмовтеся від "бульбашок"

Пийте за святковим столом тільки негазовані напої. Вуглекислий газ провокує прискорене всмоктування алкоголю в кров за рахунок розширення судин, що призводить до швидкого сп'яніння.

Крім того, "газики" дратують стінки шлунка, що погано відбивається на травленні.

Додавайте більше гострих спецій

Більшість страв на святковому столі – важкі для шлунка. До таких належить жирне м'ясо, майонези в салатах, масло на бутербродах і т.д. Прискорити їх перетравлення допоможуть гострі спеції і приправи, зокрема, гірчиця або хрін - вони посилюють виділення шлункового соку в процесі споживання їжі.

Періодично приймайте "вугіллячко"

Коли відчуєте, що випитий алкоголь "вставив", прийміть активоване вугілля. Це допоможе уникнути надмірного сп'яніння і ранкового похмілля. Одна молекула цього сорбенту пов'язує кілька молекул алкогольного токсину і виводить їх з організму, чим і рятує від важкої інтоксикації.

Раніше розповідав, які медикаменти покласти в аптечку перед святкуванням Нового року.

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