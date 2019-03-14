Супрун заступилася за бактерії: розвінчано міфи про стерильну чистоту

Надмірна чистота може діяти на імунітет людини не кращим чином, крім того, бактерії здатні ставати стійкими до того, чим їх знищують.

Про це нагадала в.о. міністра охорони здоров'я України Уляну Супрун в Facebook, підкресливши, що, звичайно, не варто розводити бруд, відмовлятися від миття рук або нехтувати правилами особистої гігієни, однак, невиправдане використання миючих засобів може мати потенційну шкоду для здоров'я.

Вона написала, що бажано мінімізувати використання великої кількості миючих засобів та дезінфектантів в своєму побуті.

"Варто бути обережними при застосуванні засобів з антибактеріальним ефектом. Адже коли ми вбиваємо слабкі мікроорганізми, то на їх місці обов'язково поселяться сильніше і агресивніше. Мікроби неймовірно швидко пристосовуються, вони натреновуються просто викачувати ворожі речовини з клітини. Згодом, вони можуть чинити так само і з антибіотиками Тому однією з серйозних проблем використання побутових дезінфектантів є саме провокування бактеріальної антибіотикорезистентності", - підкреслила вона.

Надмірна дезінфекція шкодить

При цьому використання етилового або ізопропілового спирту не було пов'язано з виникненням антибіотикорезистентності:

"Це не означає, що потрібно вимивати будинок спиртом, одночасно від очищення свого смартфона відмовлятися не варто".

Потрібно використовувати миючі засоби і дезінфектанти розумно, зважувати необхідність їх застосування в кожному випадку і брати до уваги наступне:

Занадто багато миючих засобів в побуті можуть діяти як подразники і самі по собі викликати алергії.

Для формування міцного імунітету у дітей необхідний контакт з непатогенних бактеріями. Це, в свою чергу, ефективна профілактика виникнення алергій. Як приклад, в деяких дослідженнях навіть було показано, що миття посуду в посудомийних машинах (в порівнянні з миттям руками) було пов'язано з підвищеним ризиком виникнення дитячих алергій.

Деякі дослідження показали, що використання дезінфектантів пов'язано з ризиком виникнення зайвої ваги у дітей, так як впливає на їх мікробіоту.

Також не варто відмовлятися від домашнього улюбленця, якщо вдома є дитина. Здорова мікробіота домашніх тварин стане в нагоді імунній системі дітей.

Намагайтеся мити руки водою і звичайним милом. Це найбільш ефективний спосіб досягти їх чистоти. А ось ефективність антибактеріальних засобів в зниженні ризиків інфекцій не доведена.

Не лінуйтеся помити руки, якщо є така можливість, адже антисептичні спреї не усувають бруд. Це вдалий комерційний хід, який змушує людей купувати різні засоби, які нібито здатні вбити бактерії і повноцінно замінити воду і мило.

У громадських місцях можна використовувати для прибирання серветки, що містять більше 5% поверхнево-активних речовин, а також 10% оцет, або 1% відбілювач - вони мають доведений противірусний ефект.

При виборі миючих засобів для свого будинку - читайте їх склад і намагайтеся вибирати засоби без "антибактеріального ефекту", "наночастинок срібла", "активного хлору", тощо. Те ж саме стосується і засобів для особистої гігієни.

Для прибирання намагайтеся більше використовувати просто воду. Вода також здатна ефективно очищати поверхні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун назвала смертельно небезпечні продукти.

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