Супрун розповіла, як уникнути смерті: три ключові моменти

Для уникнення передчасної смерті необхідно відмовитися від транс-жирів, зменшити споживання солі, а також стежити за власним тиском.

"Ці три інтервенції можуть врятувати від передчасної смерті близько 100 мільйонів людей у всьому світі до 2024 року. Такий висновок науковці зробили після аналізу глобальних даних популяційних досліджень по цим факторам та оцінок ситуації ВООЗ", - заявила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

За її словами, потрібно відмовитися від транс-жирів в раціоні, оскільки вони підвищують ризик атеросклерозу, хронічного запалення, ішемічної хвороби серця і ревматоїдного артриту.

"Вони калорійні і нічим не корисні. Запам’ятайте, що транс-жири — це маргарини в кондитерських виробах та соусах, солодощі з тривалим терміном придатності (кекси, круасани, тістечка), смажені страви (картопля-фрі та пончики), більшість напівфабрикатів (охолоджене тісто, піца, м’ясні та рибні вироби — рибні палички, котлети), чіпси, снеки, сухарики, горішки, попкорн", - розповіла Супрун.

Уляна Супрун Укрінформ

Також вона закликала контролювати споживання солі, зазначивши, що її денна доза не повинна перевищувати 6 грамів - близько однієї чайної ложки. Для дітей норма повинна бути ще менше.

"Вихід за цю межу означає підвищені ризики серйозних хвороб. Передусім значно збільшує шанси мати високий тиск та псує здоров’я судин. З сіллю слід бути дуже уважним - її надмірне споживання визнане однією з найбільших загроз для здоров'я серед харчових чинників", - зазначила Супрун.

"Постійно контролюйте власний тиск та за потреби приймайте ліки для його нормалізації. Регулярне вимірювання артеріального тиску допоможе вчасно виявити проблему ще на початковому етапі, звернутися до лікаря та уникнути небажаних наслідків. Це важливо робити незалежно від віку, адже на артеріальну гіпертензію хворіють не тільки люди старшого віку", - додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Рада схвалила законопроект про примусову хімічну кастрацію педофілів, проте Супрун різко виступила проти її введення.

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