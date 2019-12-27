Струнка талія до свят: лікарка поділилася рецептами для плаского живота

До свят всі хочуть мати бездоганний вигляд, але часто чудовий образ псує живіт, що зрадницьки випирає. І не рятують від нього ні прокачування преса, не відсутність вечерь "після 18:00".

"Пласким живіт не стане, поки кишечник не буде звільнений від накопичених у ньому шлаків, – розповіла MedOboz фітотерапевтка Олена Світко. – Залишки неперетравленої їжі роками накопичуються всередині, тверднуть, додаючи вам тим самим кілька зайвих кілограмів і сантиметрів".

Однак, за словами експертки, це не причина засмучуватися. Вона поділилася рецептами надійних засобів, які допоможуть вже за тиждень позбутися баласту і зробити живіт пласким.

Щоб талія стала срункішою, потрібно допомогти кишечнику очиститися Клео

Почніть ранок із лимонного соку

Вранці натщесерце влаштуйте собі промивання кишечника. Випийте великий кухоль теплої води з лимонним соком (сік одного лимона з 300 мл води).

Такий коктейль, по-перше, миттєво включає в роботу органи шлунково-кишкового тракту, а по-друге – розщеплює осілі на стінках кишечника шлаки і надає послаблювальний ефект, чим забезпечує ефект "промивання". Крім того, він виявляє легку сечогінну дію, завдяки чому організм позбудеться від зайвої рідини.

На обід їжте йогурт

За обідом з'їжте очищувальну страву – нежирний і несолодкий йогурт з насінням льону. Цей нехитрий перекус є джерелом великої кількості грубої клітковини, яка, подібно до йоржика, прочистить засмічений кишечник.

Приготувати коктейль варто з самого ранку, щоб дати насінню трохи "набрякнути". Додайте столову ложку насіння до 200 мл питного йогурту і поставте на кілька годин в холодильник.

Побалуйте себе желе з чорносливом

Третій крок до плаского живота – желе з чорносливом. Така страва допоможе розм'якшити "камені" в кишечнику (завдяки желатину) і швидко вивести їх назовні (фрукт надає послаблювальний ефект).

Для приготування десерту розведіть в склянці гарячої води пакетик желатину і залийте цим розчином жменю сухофруктів. Ці ласощі можна дозволити собі на вечерю, оскільки вони належить до низькокалорійних.

Перед сном вжийте "секретний" засіб

Завершіть день вживанням ще одного коктейлю проти живота, що випирає. Для його приготування вам знадобиться по 30 г інжиру, кураги і чорносливу і 1 столова ложка листя сенни. Подрібніть всі інгредієнти в блендері або м'ясорубці, залийте гарячою водою і дайте настоятися пів години.

Для ефекту буде достатньо дві столові ложки міксу. Вже через 7-8 годин він проявить потужну проносну дію, за якої організм почне позбуватися від накопичених шлаків.

Але пам'ятайте, що більш ніж тиждень пити цей коктейль не можна, оскільки можуть початися проблеми з травленням і погіршитися самопочуття.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які вправи допоможуть швидко накачати сідниці.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!