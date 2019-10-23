Качественный сон – неотъемлемая часть здорового образа жизни. Недосыпы ведут к плохому самочувствию, депрессии и болезням сердца. Согласно статистике, треть людей в мире недосыпает. Это говорит о том, что каждый третий из нас рискует обзавестись хронической усталостью, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и другими неприятными и даже опасными последствиями. Кроме того, без качественного сна вы никогда не достигните поставленных результатов в спорте и фитнесе, так как организму необходимо восстановление и перезагрузка.

Препятствий на пути к качественному сну существует множество. Расскажу вам об 11 главных причинах плохого сна и предлагаем о них поговорить.

Отсутствие режима

Организму сложно приспособиться, если один день вы ложитесь спать в 00:00, а на следующий – в 22:00. Приучите себя ложиться и просыпаться в одно и то же время, не делая исключений в выходные. Спустя некоторое время организм сам будет вам подавать сигналы, что уже пора спать, а не смотреть еще одну серию сериала.

Приоритеты

Часто люди ставят сон не на первое место в приоритетах: лучше досмотреть фильм, поскроллить ленту лишний час или взять на дом работу. Нам только кажется, что так мы больше успеваем. На самом деле недосып лишает энергии и не дает работать продуктивно. Поэтому постарайтесь спать не менее 7 часов.

Место для сна

У кровати есть главная роль – она предназначена для сна. Если мы едим и работаем в кровати, то тело воспринимает ее и как столовую, и как рабочий кабинет. Сделайте свои спальное место максимально комфортным для сна, позаботьтесь также об удобном матрасе и подушке.

Температура в комнате

Холод и жара – вредители качественного сна. Чтобы сон был здоровым, оптимальная температура в комнате должна быть от 18 до 22 °C. Проветривайте комнату, но не мерзнете. Особенно в холодное время года позаботьтесь о том, чтобы у вас было теплое одеяло и носки.

Мысли

Нерешенные задачи, сорванные дедлайны и другие мысли часто гложут нас по вечерам. Как следствие, уснуть можно не в 22:00, как планировали, а на пару часов позже. Чтобы не происходило сбоев в графике, придумайте себе расслабляющие вечерние ритуалы, которые отвлекут от лишних мыслей. Это могут быть неспешные прогулки, чтение книги, горячая ванна или же массаж.

Не забывайте, что утро вечера мудренее. Так что нерешенные вопросы лучше оставить на следующий день.

Много и мало еды

Переедание и голод – две крайности, которые мешают вести здоровый образ жизни. Старайтесь не переедать, но и не отказывайтесь от приемов пищи. Постарайтесь не есть за 3 часа до сна, идеальный ужин – салат и рыба.

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Кофеин

Кофеин содержится не только в кофе, но и в чае и шоколаде. Он начинает действовать не сразу, а через 2-4 часа. Если вы съедите шоколадку за пару часов до сна, то это тоже помешает вам быстро уснуть. Старайтесь, чтобы последний прием пищи с продуктами, которые содержат кофеин, был за 6 часов до сна.

Алкоголь

Алкоголь — часть привычной культуры и социальной жизни. Вынуждать себя полностью отказываться от него необязательно.

Вино помогает расслабиться, но важно помнить, что это не панацея и не снотворное. К тому же употребление алкоголя нарушает фазы глубокого сна, что мешает организму полноценно восстанавливаться.

Если вы не хотите полностью исключать алкоголь из своей жизни, употребляйте его, но не чаще двух раз в неделю. Это поможет не отказываться от винных посиделок с друзьями. При этом с дозой в два бокала в неделю здоровый организм вполне справится без ощутимых последствий.

Курение

Никотин имеет еще большее воздействие на организм, чем кофеин. Если не можете бросить курить, то попытайтесь отказаться от сигарет хотя бы за несколько часов до сна.

Отсутствие или неправильные физические упражнения

Правильная физическая нагрузка способствует качественному сну. Но интенсивные тренировки за пару часов до сна лишь взбодрят тело. Чтобы хорошо спать, нужно регулярно тренироваться и делать это в правильное время. Планируйте свои тренировки так, чтобы активность заканчивалась за 1,5 часа до сна. В случае, если ваша тренировка запланирована на поздний вечер, отдавайте предпочтение йоге или же другим расслабляющим тренировкам.

Храп

Храп не просто мешает спать окружающим в комнате. Храп еще может стать причиной апноэ – остановки дыхания во сне. Так что он чреват не только нарушением качества сна. Остановки дыхания могут стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Нельзя игнорировать храп, он не может пройти сам по себе. Так что в этом случае нужно обязательно обратиться к специалисту.

Стресс

Если у человека стрессовая работа и на протяжении дня он много нервничает, то из такого состояния сложно избавиться вечером. А ночные переживания точно не способствуют здоровому сну. Снизить уровень стресса можно с помощью медитаций, правильного питания и регулярных тренировок.

Попробуйте планировать сон. За час до сна ставьте себе таймер. В первые 20 минут – завершить последнюю вечернюю задачу. В следующие – время принять душ. А последние 20 минут перед сном помедитируйте или сделайте расслабляющие упражнения.

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