Stop fake. П'ять фейків про IQOS в українських ЗМІ. Журналістське розслідування

Наша улюблена вправа — це факт-чекінг.

Час від часу всією командою ми влаштовуємо розминку: відкриваємо стрічку новин, обираємо тему, яка проскакує в заголовках найчастіше, і перевіряємо матеріали. Оцінюємо достовірність і об'єктивність подачі інформації, наявність посилань на першоджерела, відповідність матеріалів першоджерелам і надійність самих першоджерел.

IQOS

Останнім часом, після того як вщухла передвиборча гонка, ЗМІ підхопили нову "жовту" тему, і заголовки зарясніли згадками про афери з IQOS. Таких матеріалів ми нарахували майже три десятки, і всі вони публікувалися з різницею у кілька годин. Це виглядало дуже схоже чи то на заказуху, чи то на рекламу, так що ми взялися за розслідування.

Нижче наведемо п’ять найпопулярніших новин про айкос, які “розганяються” в медіа.

Перевіримо, правда чи брехня.

1. "FDA заборонив IQOS в США" — FAKE

Докопатися до першої згадки цього фейку нам так і не вдалося.

Перевіримо єдине по-справжньому достовірне джерело в цьому питанні – офіційний сайт FDA.

Для довідки: FDA (Food & Drug Administration) – це державний орган в США, що відповідає за контроль якості продуктів харчування, медикаментів, тютюнових виробів, ветеринарних товарів, кормів для тварин. FDA приймає рішення щодо допуску до продажу будь-яких нових товарів з цих категорій. Кожен виробник проходить однакову процедуру: подає заявку, яку розглядає уповноважений комітет FDA. Час розгляду заявки не обмежений і залежить від складності та новизни продукту. В ході розгляду FDA на свій розсуд вимагає у виробника інформацію, якої бракує, ініціює консультації з незалежними експертами або власні дослідження.

Заявку IQOS в FDA розглядали майже два роки. За цей час комітет з тютюнових виробів FDA провів кілька власних досліджень, а також зажадав у виробника додаткові тести.

30 квітня 2019 року FDA опублікував офіційну заяву: FDA дозволяє продажі системи нагрівання тютюну IQOS (в оригіналі "FDA permits sale of IQOS tobacco heating system").

Джерело: прес-реліз FDA про дозвіл на продажу IQOS в США на офіційному сайті організації.

IQOS

При цьому FDA оголосив вимогу чітко регулювати маркетингові активності, щоб уникнути ненавмисної або навмисної популяризації продукту у неповнолітніх, як це сталося з Juul.

У спробах все ж відшукати першоджерело фейкової новини, яку розтиражували українські ЗМІ, ми вивчили медіапростір інших країн. Для аналізу взяли онлайн-публікації в усіх країнах світу – англійською та російською. До вибірки потрапили онлайн-медіа Великобританії, США, Канади, Нової Зеландії, України, Молдови, Казахстану, Росії, Вірменії.

З'ясувалося, що очевидний факт, опублікований власне FDA, “FDA дозволили продаж IQOS у США”, заперечують медіа тільки двох країн – України та Вірменії. Причому в обох спостерігається однакова картина: на тютюновому ринку присутній великий виробник, який вважає за кращев використовувати екстенсивний метод виробництва – штампувати сигарети на конвеєрах 1960-х років. Замість інвестицій в технології вони вкладають гроші в матеріали проти більш просунутих конкурентів.

Висновок: "Заборона IQOS в США" – відверта заказуха від конкурента.

2. "IQOS заборонений у розвинених країнах, натомість його тестують на країнах третього світу, на зразок України" – FAKE

Ще одна новина, у якої немає хоч якогось нормального першоджерела. Вперше вона з'явилася на одному львівському новинному сайті, звідки її скопіювали інші ЗМІ. Сам львівський новинний сайт жодних джерел не вказує і на офіційні заяви “розвинутих країн” не посилається.

Як приклад розвинених країн, де IQOS "заборонили", наводиться США (як ми тільки що переконалися, продажі айкоса там дозволені). А у ролі відсталих країн третього світу називаються Україна і, несподівано, Нова Зеландія.

Для перевірки цієї інформації ми скористаємося двома авторитетними джерелами: звітом ООН за 2018 рік з рейтингом країн світу за рівнем життя та офіційним сайтом Philip Morris International з переліком країн, де компанія офіційно продає IQOS. Подивимося, чи дійсно в розвинених країнах світу IQOS не продають.

IQOS офіційно продається у 25 з 40 країн з найвищим рівнем життя (до речі, вищеназвана “відстала” Нова Зеландія знаходиться на 16-му місці у світі). Серед IQOS friendly країн – Швейцарія, Німеччина, Австрія, Канада, Великобританія, Нідерланди, Данія, Ізраїль, Японія, Франція, Італія, Іспанія тощо.

IQOS

Якщо говорити про тестування продукту, то пілотний запуск IQOS відбувся у 2014 році в Італії та Японії. При цьому мова йде про перевірку бізнес-моделі, а наукові та клінічні випробування було завершено задовго до запуску. Після успіху в Італії і Японії продажі бренду почалися і в інших країнах. В Україні IQOS з'явився лише у 2016 році після понад 10 років наукових досліджень і двох років ринкових тестів в Італії, Швейцарії, Японії та Росії.

У жодній з так званих країн третього світу IQOS не запущено. Навіть сам термін "країни третього світу" в сучасній геополітиці і соціології не використовується. За методологією ООН його заміщає термін "найбідніші країни світу" – переважно відсталі країни Африки і Азії (Нігер, Південний Судан, Центральноафриканська республіка, Чад, Бурунді, Малі, Ліберія). До цього переліку за 2018 рік Україна не потрапляє.

Висновок: "IQOS тестують на країнах третього світу на кшталт України" – цілеспрямоване спотворення фактів, використання маніпуляційних неправдивих заголовків.

3. "Кожен п'ятий підліток в Україні використовує IQOS" – FAKE

У новинах з такими заголовками медіа наполегливо посилаються одне на одне. Але ми доклали зусиль і відшукали першоджерело. Ланцюжок вивів до bne Intellinews – англомовного видання, зареєстрованого у Німеччині, яке публікує новини про події у Східній Європі. BNE також володіє та керує кількома новинними ресурсами в Росії.

Говорячи про ринок електронних пристроїв для курців, BNE спирається на міжнародне дослідження Всесвітньої Організації Охорони здоров'я Global youth tobacco survey. В рамках опитування ВОЗ оцінює, скільки неповнолітніх пробували курити звичайні або електронні сигарети. За даними дослідження, 40% українських підлітків у віці 13-15 років пробували електронні сигарети, а 18% – використовують регулярно.

IQOS предметом дослідження не був і в опитуванні взагалі не фігурував. Жодної статистики про IQOS і підлітків не існує.

Оцінимо можливі ризики того, що гаджет стане популярним серед неповнолітніх.

Між ринком вейпов і ринком систем нагрівання тютюну в Україні є суттєва різниця. Перший носить стихійний характер. Якісної аналітики ринку електронних сигарет в Україні не існує. Ми провели власний аналіз, перевіривши Топ-20 українських вейп-шопів, які йдуть першими в пошуковій видачі Google.

У 18 з 20 вейп-шопів відсутні повідомлення або попередження про те, що ця продукція призначена для повнолітніх діючих курців.

У жодного з них на сайті ми не виявили базового набору інформації, яка б підтверджувала якість, легальність продажу та ввезення товару:

інформацію про юридичну особу, що здійснює продаж/ виробництво продукції;

сертифікати відповідності на продукцію, що реалізується (це основний документ, який підтверджує якість);

санітарний сертифікат (або, як його ще називають, гігієнічний сертифікат, санітарно-епідеміологічний висновок) – це офіційний документ, що засвідчує відповідність продукції, яка ввозиться у країну, санітарним нормам.

Це говорить про те, що відповідність стандартам якості, ввезення вейпів в Україну та їх подальше поширення практично не контролюються. З огляду на кількість нелегальних і недобросовісних продавців, ймовірність того, що неповнолітні мають доступ до електронних сигарет, дуже висока.

Проведемо аналогічну перевірку для IQOS:

Сайт повністю закритий від користувачів екраном, який попереджає, що ця продукція призначена тільки для повнолітніх курців.

Продажі пристроїв здійснюються через мережу фірмових магазинів або партнерство з великими ритейлерами (Сільпо, Rozetka, Алло, Окко, WOG, Socar тощо). Канали продажу більш-менш контрольовані і законослухняні на тлі безіменних магазинчиків з е-сигаретами і заправками до них.

На офіційному сайті у відкритому доступі викладено всю документацію, що підтверджує сертифікацію продукції в Україні. Судячи з дат сертифікатів, продукція регулярно проходить повторні перевірки.

Так що у випадку з IQOS потрапляння продукту до неповнолітніх набагато менш ймовірне.

Також у матеріалі BNE зустрічаються відсилання до громадської організації Tobacco Smoke Free Kids, яка бореться з курінням у неповнолітніх по всьому світу. Посилаючись на моніторинг від Tobacco Smoke Free Kids, BNE, а слідом за ним і українські медіа, стверджують, що IQOS в Україні підтримує активності і заходи, орієнтовані на дітей та підлітків. Але жодного підтвердження сайт не приводить. Проаналізувавши звіти громадської організації, ми також не виявили подібних порушень. А самі Tobacco Smoke Free Kids ніколи не висували претензій до IQOS в Україні з приводу недобросовісного просування або орієнтації на неповнолітніх.

Висновок: "Кожен п'ятий підліток в Україні використовує IQOS" – цілеспрямоване спотворення фактів і маніпуляція даними першоджерел + подальші бездумні репости медіа без аналізу першоджерела.

4. “Виробник стверджує, що IQOS – це корисно” – FAKE

Це твердження вперше спливло на тому ж новинному сайті зі Львова. Жодних підтверджень цієї заяви медіа не наводить.

Ми зробили скринінг офіційного сайту IQOS iqos.ua і офіційного сайту Philip Morris International pmi.com, а також перевірили згадки онлайн за відповідними запитами. Жодного офіційної та навіть неофіційної заяви компанії про те, що IQOS є корисним, виявлено не було. Більш того, виробник всюди прямо говорить, що перехід на IQOS не виключає всіх ризиків для здоров'я. І тим, хто серйозно стурбований темою власного здоров'я, рекомендує не курити, не вживати у жодній формі тютюн і все, що містить продукти з нікотином. Відповідні попередження розміщено на сайті, а також на пачках стіків Heets для IQOS. Того ж підходу дотримується і glo від British American Tobacco.

Висновок: "Виробник заявляє, що IQOS – це корисно" – брехня. На наш погляд, це швидше кричуща некомпетентність медіа, ніж чорний PR за наводкою конкурентів.

5. "IQOS витісняє з ринку національних виробників" – FAKE

Ще одне твердження, яке розтиражували українські медіа, не вказуючи джерело або факти, що його підтверджують. Ми відшукали, звідки "ростуть ноги".

95 +% тютюнового ринку між собою ділять п’ять компаній:

Philip Morris International (з українським виробництвом і фабрикою в Харкові)

Japan Tobacco International (фабрика в Кременчузі)

British American Tobacco (з відомою фабрикою в Прилуках)

Imperial Tobacco (фабрика в Києві)

Львівська тютюнова фабрика (фабрика у Винниках)

Перші чотири традиційно входять до топ-10 найбільших платників податків в Україні. Львівська тютюнова фабрика через використання тіньових схем в оподаткуванні при рівних з Imperial Tobacco обсягах продажів у 2018 році заплатила у 3,5 рази менше податків до бюджету – 2,2 млрд грн проти 7,5 млрд грн у IT.

Компанії по-різному будують свої портфелі брендів. BAT, PMI, JTI, IM переважно “змагаються” в преміальному ціновому сегменті з брендами Parliament, Marlboro, Kent, Davidoff, Winston. В середньому ціновому сегменті лідирують марки BAT і PMI: Rothmans, L&M, Bond. Зате в дешевому ціновому сегменті панує Львівська (Винниківська) тютюнова фабрика з сигаретами Marvel і Strong.

Стіки Heets і Neosticks до систем нагрівання тютюну IQOS і glo мають ціну на рівні дорогих сигарет – 45 грн за пачку. А самі пристрої коштують від 800 грн до 3500 грн в залежності від моделі. Здається малоймовірним, що курці, які купують найдешевші пропозиції на ринку, Marvel і Strong за 25 грн, почнуть масово переходити на IQOS. Основна конкуренція розгортається в преміальному сегменті, де ніхто крім міжнародних компаній не представлений. Тож про жодне витіснення місцевих виробників айкосом навіть не йдеться.

IQOS

Усе це скидається на замовну кампанію проти систем нагрівання тютюну. Кому можуть бути вигідні подібні нападки? На наш погляд, тільки тим з виробників, хто не розвиває і не планує інвестувати в інновації та високотехнологічне виробництво, а тому вважає за краще нечистоплотні методи боротьби з прогресом та “старі добрі” схеми ухиляння від оподаткування.

Про останні неодноразово говорили державні органи, ЗМІ та дослідницькі агентства. Наприклад, Економічна Правда, дослідницька компанія TNS і Державна фіскальна служба України.

Висновки: "IQOS витісняє з ринку національних виробників" – замовні, завідомо неправдиві матеріали від конкурента.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!