Хоть я и не тренер, да и процесс похудения на 80% зависит от питания и всего на 20% от тренировок, хорошее качество тела и удержание веса в долгосрочной перспективе возможно только при занятиях спортом. А какой он должен быть?
Начну с того, что лучший вид спорта для похудения - это ходьба. Подходит практически всем, не требует спец оборудования и много времени, вы просто:
Идете по лестнице, а не лифту/эскалатору
Выходите на остановку раньше;
Паркуете машину подальше;
Идете в магазин, а не едете;
Гуляете по парку с подругой (а не едите роллы в ресторане);
Минимум 30 минут в день - 150 и более минут в неделю - отличный средний уровень двигательной активности. Больше - лучше.
Силовые тренировки
Миф - что сначала надо похудеть, а потом только подключать силовые нагрузки. Грамотный подход со своим весом, с малым весом, в сочетании с кардио-нагрузками - это путь к успеху. Именно мышцы потребляют нашу энергию, поэтому силовые тренировки имеют определяющее значение.
Помните, нет смысла бешено качать пресс, в надежде, что уйдет жир с живота. Здесь нужно грамотное питание, а упражнения на пресс помогут укрепить брюшные мышцы.
Нужно ли считать пульс?
Рекомендуемый пульс во время нагрузок считается так:
220 – возраст = максимальная рекомендуемая частота пульса.
Затем, от этого числа считаем 50% и 70% - это и будет рекомендуемый диапазон для занятий спортом.
Ключевые рекомендации:
Выбирайте спорт, который ВАМ нравится;
Старайтесь увеличить повседневную двигательную активность;
Не "отрабатывайте" калории спортом, спорт — это дополнение к здоровому питанию, а не повод съесть еще чуть-чуть.
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