Сон рятує від коронавірусу: медики дали слушну пораду

Здоровий сон є головним чинником вироблення імунітету проти вірусних інфекцій, включаючи китайський коронавірус COVID-19.

Уві сні формується імунітет людини, який протистоїть різним захворюванням. Про це розповіли представники "Української асоціації медицини сну", повідомляє "Укрінформ".

"Нестача сну підвищує ризик застудитися сильніше, ніж інші чинники. Не має значення, скільки людині років, яка у неї робота, чи є шкідливі звички. Більш важливим є фактор сну. Недосипання призводить до зниження імунітету", – підкреслив кардіолог Юрій Погорецький.

Сон рятує від коронавірусу

Він нагадав, що гормон мелатонін, який відповідає за формування імунітету, виробляється уві сні. Найбільше, за словами лікаря, це відбувається в районі 11 вечора, а значить лягати спати потрібно в 10.

"Якщо ми хочемо бути здоровими, стійкими до будь-якої вірусної інфекції і на перспективу теж, нам треба спати 8 годин – з 10 вечора до 6 ранку. І зміщувати це неприпустимо", – зазначив фахівець.

Крім того, причиною зниження імунітету є гіпоксія – кисневе голодування. Воно може бути викликано хропінням або тимчасовою зупинкою дихання.

Карта поширення вірусу:

"У нас в Україні – до 13 мільйонів хропунів. Помножимо на два, бо від цього страждають і ті, хто знаходиться поруч. Тому уявіть собі кількість українців, які сплять неповноцінно", – розповів Погорецький.

Дитячий невролог, лікар функціональної діагностики Дарина Костюкова нагадала, що функція сну закладена у плода ще в утробі матері. Вона закликала формувати з дитинства культуру і гігієну сну, що стане здоровою звичкою в житті.

"Дитина повинна спати в окремому ліжку і тільки на спині. Батьки повинні вести здоровий спосіб життя і формувати у дитини звички, які будуть потрібні їй в подальшому житті. Тобто гігієна сну потрібна для формування здорового способу життя", – зазначила Костюкова.

Як писав OBOZREVATEL раніше, група британських вчених стверджує, що вакцина від коронавірусу COVID-2019 знаходиться на межі розробки. Вона дала перший успішний результат.

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