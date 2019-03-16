Сон і міфи: Супрун розповіла, скільки потрібно спати

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про важливі факти сну і здоров'я.

За її словами, для більшості здорових людей потрібно 7-9 годин сну щодня. Для дітей потрібно більше годин сну і чим менша дитина, тим більше вона повинна спати.

"А ось люди старше 65 років, можуть спати 7-8 годин на добу, і це нормально", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

"Важливо триматися золотої середини. Якщо вам щодня потрібно багато сну - це може свідчити про проблеми зі здоров'ям. Шкодить не саме сон. Просто значна потреба в сні, нездатність прокинутися вранці, бажання спати вдень, тому що якість сну погана, свідчать про хронічні проблеми : депресію, хронічну втому, зупинку дихання уві сні", - додала Супрун.

Люди, які багато сплять, за її словами, мають більше шансів захворіти на діабет, ожиріння, у них може боліти спина і навіть не вистачати вітаміну D через те, що їх не буває на вулиці.

Кореспондент

Якщо у вас навпаки проблеми з тим, щоб поспати хоча б 7 годин на день, ось кілька фактів про важливість сну:

Недолік однієї години сну відбивається на нашому стані ще чотири дні.

Хронічна нестача сну веде до набору ваги - стає менше гормону насичення лептину, і більше гормону апетиту греліну.

Якщо мало або погано спати, то більше шансів розвинути деменцію або серцево-судинні хвороби, і послабити імунну систему і фертильність. Значною мірою ці процеси налагоджує гормон і нейромедіатор мелатонін, що виділяється вночі і під час сну.

Щоб краще засипати Супрун радить:

Втомитися не тільки морально, а й фізично, завдяки прогулянці в темпі, віджиманням або пробіжці. Це ще і профілактика серцево-судинних захворювань і деменції.

Звільнити вечір від телефонів, комп'ютерів і телебачення. Синє світло екранів перешкоджає утворенню мелатоніну.

Увечері не пийте алкоголь і каву. Краще з'їжте вишень і помідорів - в них рекордно багато мелатоніну. Спробуйте нут (турецький горох) - в ньому рекордний вміст триптофану, амінокислоти, з якої утворюються мелатонін і серотонін. Випийте чай ромашки, меліси або м'яти, або білий чай.

Відкрийте вікна, закрийте штори. Холод, свіже повітря і повна темрява допоможуть поринути в глибокий сон.

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