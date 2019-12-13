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/ Здоровий спосіб життя

Сон вдень виявився смертельно небезпечним

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Люди, які звикли спати в денний час або ж сплять більше дев'яти годин вночі, мають підвищений ризик отримати інсульт.

До такого висновку прийшли вчені з Університету науки і технологій в Ухані (Китай), передає EurekAlert! Важливе дослідження тривало близько шести років.

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В анкетах 8% учасників повідомили, що спали 90 хвилин і довше, а 24 відсотки – спали дев'ять і більше годин на добу. Як з'ясувалося, ризик інсульту був на 23% вище у тих, хто спав довше, ніж у тих людей, які приділяли сну від 7 до 8 годин на день.

На 85% частіше інсульт траплявся у тих, хто довго спав вночі і дрімав вдень. Помірний сон виявився надзвичайно важливим для людей середнього та старшого віку.

Денний сон назвали смертельно небезпечним

Денний сон назвали смертельно небезпечним

АиФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, скільки і як рекомендовано спати школярам, щоб сон був здоровим.

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Автор
Анатолій Запорожський
Місце
Китай
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