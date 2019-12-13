Сон вдень виявився смертельно небезпечним

Люди, які звикли спати в денний час або ж сплять більше дев'яти годин вночі, мають підвищений ризик отримати інсульт.

До такого висновку прийшли вчені з Університету науки і технологій в Ухані (Китай), передає EurekAlert! Важливе дослідження тривало близько шести років.

В анкетах 8% учасників повідомили, що спали 90 хвилин і довше, а 24 відсотки – спали дев'ять і більше годин на добу. Як з'ясувалося, ризик інсульту був на 23% вище у тих, хто спав довше, ніж у тих людей, які приділяли сну від 7 до 8 годин на день.

На 85% частіше інсульт траплявся у тих, хто довго спав вночі і дрімав вдень. Помірний сон виявився надзвичайно важливим для людей середнього та старшого віку.

Денний сон назвали смертельно небезпечним АиФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, скільки і як рекомендовано спати школярам, щоб сон був здоровим.

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