Солодкі ліки: названа несподівана користь шоколаду

Якщо вживати шоколад у помірній кількості, він може знизити ризик розвитку аритмії до 20%.

Відповідні результати дослідження опубліковані в науковому журналі Heart, повідомляє портал healthystyle.info.

В експерименті брали участь 55 000 осіб, у яких були виміряні індекс маси тіла (ІМТ), рівень холестерину й артеріальний тиск. Учасники заповнили опитувальні листи з питань про харчування, здоров'я і спосіб життя.

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Протягом 13,5 року група вчених спостерігала за станом учасників, звертаючи увагу на випадки фібриляції передсердь.

У результаті встановили, що у тих, хто споживав від 1 до 3 унцій (28-85 грамів) шоколаду в місяць, на 10% знижувався ризик фібриляції передсердь. У тих, хто їв 1 унцію (28 грамів) шоколаду в тиждень, ризик знижувався на 17%, тоді як в учасників, які споживали від 2 до 6 унцій (57-170 грамів) у тиждень, ризик знижувався на 20%.

"Поїдання надмірної кількості шоколаду може привести до збільшення ваги й інших метаболічних проблем. Але помірне споживання шоколаду з високим вмістом какао може стати здоровим вибором", — сказала одна із дослідників Елізабет Мостофскі.

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