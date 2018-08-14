Смертельно небезпечно: названі загрози "сидячого" способу життя

Малорухливий спосіб життя щорічно стає причиною смертей 9% людей у світі. Для того, щоб не стати жертвою наслідків "сидячої" роботи, медики порекомендували вибрати для себе вид фізичної активності.

Наприклад, 60-75 хвилин ходьби, катання на велосипеді або гри в теніс нівелюють смертельні ризики навіть від тривалого сидіння на одному місці, написала на своїй сторінці в Facebook в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. Вона зазначила, що інтенсивніше активність, то менше часу можна на неї витрачати.

"Більш енергійні заняття, наприклад, швидкий біг, футбол або катання по гірській місцевості мають потрібний ефект вже приблизно через 25 хвилин занять", - повідомила Супрун.

Лікарі також дійшли висновку, що сидіння перед телевізором приносить більшу шкоду, ніж сидіння за столом під час роботи. Це пов'язано з тим, що на дивані за переглядом програм і новин люди більш схильні до вживання великої кількості нездорової їжі.

Крім традиційних видів спорту, можна також регулярно займатися невеликою фізичною активністю. Наприклад, ходити або їздити на велосипеді на роботу, не користуватися ліфтом і робити перерви в сидінні через кожні 30 хвилин.

Як писав OBOZREVATEL, українська фітнес-тренер назвала "сидячу" роботу головним ворогом гарної постави і здорової спини. Для того, щоб поперек не болів, вона порадила виконувати нескладні вправи.