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Смертельні віруси наступають: лікарка поділилася ефективними заходами захисту

1.6т
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Не встигли ми з вами змиритися з загрозою епідемії грипу, як з'явилася нова небезпека – поширення щойно виявленого коронавірусу з Китаю 2019-nCoV.

І якщо від грипу можна захиститися вакциною, то від другої недуги панацеї немає – залишається покладатися тільки на власний імунітет і всіляко його підтримувати.

Водночас вживання аптечних імуностимуляторів та імуномодуляторів не вирішує питання.

"Ефективність препаратів-імуностимуляторів перебуває під сумнівом. З такими засобами великих досліджень поки не проводилося, тому не можна сказати, що вони насправді ефективні. А ось що стосується імуностимуляторів, то їх можна застосовувати тільки за призначенням лікаря-імунолога, безконтрольне ж вживання може призвести до "несправностей" імунної системи", – розповіла MedOboz сімейна лікарка Наталія Деменко.

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Імуномодулятори не вихід зі становища

Імуномодулятори не вихід зі становища

Корреспондент

Експертка підкреслила: найперше, щоб захиститися від небезпечних вірусів, потрібно ретельно стежити за особистою гігієною, вести здоровий спосіб життя, уникати контакту з особами, що мають ознаки ГРВІ, не відвідувати людні місця та вчасно звертатися за медичною допомогою (принцип "три дні пробуємо лікуватися вдома самостійно" в епідперіод варто забути). Крім того, не варто нехтувати й "народними" методами профілактики інфікування.

Пийте журавлинний морс

Сформуйте звичку щодня пити морс з журавлини (перетріть свіжі (розморожені) ягоди з медом або цукром і залийте водою). Вона містить органічні кислоти, зокрема хінну і лимонну, які знешкоджують інфекції і швидко виводять із організму.

Їжте курку й гриби

Медики вже давно стверджують, що курятина необхідна людям з ослабленим імунітетом. Вона забезпечує організм необхідними поживними речовинами, зокрема, особливим білком, який сприятливо впливає на імунітет. Не забувайте, що всі корисні компоненти зберігаються тільки в разі варіння або приготування на парі.

У зв'язку з ризиком зараження пташиним грипом, купуйте курку тільки у перевірених постачальників, товар яких проходить санепідконтроль, а не на ринках.

Гриби ж є одними з найсильніших природних імуномодуляторів і сорбентів водночас. Вони поглинають і виводять з організму хвороботворні мікроорганізми і забезпечують підживлення вітаміном D – активним учасником боротьби з вірусами.

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Зволожуйте повітря вдома

Регулярно (двічі-тричі на день) дезинфікуйте і одночасно зволожує повітря в приміщеннях, де ви проводите багато часу (спальня, офіс тощо). Для цього зрошуйте з пульверизатора кімнату водою з додаванням олії чайного дерева (10-15 крапель на літр води).

У цьому засобі міститься речовина цинеол, яке має потужну противірусну і бактерицидну дію.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, хто ризикує померти після зараження коронавірусом.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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