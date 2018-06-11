"Человек на 70% состоит из жидкости", "Вода - это первый источник минералов для нашего организма", "Организм человека без воды может прожить максимум 3-5 дней", … И тому подобную общенаучную непродуктивную информацию можно увидеть в десятках пабликов о питании. Сегодня я не буду углубляться в философию и, как человек с высшим спортивным образованием, приведу чисто физиологические факты.
Сколько?
В сутки нужно выпивать 1,5-2,5 литра воды. Но! Именно воды! Ни чая, ни кофе, ни соков… ВОДЫ. Чистая вода содержит в себе все необходимые минералы и элементы, которые мы не можем получить из других продуктов. Когда в воду добавляется чай или кофе она меняет свою структуру. Это уже не вода. Это напиток.
Про напитки с сахаром (лимонады, соки, молоко…) я думаю, долго тему развивать не придется. Это продукты питания, причем не самые полезные. Соки - это концентрат фруктов, и, значит, содержит большое количество фруктового сахара (фруктоза). Лимонады… мммм… ну тут вы и без меня все понимаете.
Если вы часто пьете вышеперечисленные напитки, и ни при какой ситуации не хотите от них избавляться, то 2 литра воды это катастрофически много. Чрезмерное количество жидкости - огромная нагрузка на почки. Но, делая выбор в пользу напитков, а не обычной воды, вы ведете ваш организм к обезвоживанию! Жидкости не насыщают нас необходимой водой. Так что заменяйте уже с сегодняшнего дня все чаи и кофе на воду.
При двух литрах воды в день норма чая и кофе: 1-2 стакана в день.
Лайф-хак
Если вы так любите кофе и чай и не можете представить свой день с двумя чашками, то можно сделать следующее:
Пейте воду с лимоном и мятой;
Заваривайте натуральные травы;
Эти продукты не меняют структуру воды и их можно пить в неограниченном количестве.
Когда?
Жажда - это крайняя степень обезвоживания! Пить воду нужно не когда хочется, а когда вы еще не чувствуете потребность в ней. В среднем нужно делать глоток воды каждые 30-40 минут. И лучше если вы будите пить воду капельно (по глотку), а не выпивать целый литр сразу.
Как?
Есть важные правила: нельзя пить кипяченую воду (лично я пью только раз в день по утрам, когда делаю себе чай). Это мертвая вода, все минеральные вещества разрушаются при кипячении, и вода становится бесполезной. В нашей обычной городской воде резко недостает щелочи. Поэтому я пользуюсь ионизатором. Стоят они сейчас копейки. Достаточно положить в кувшин чистой, некипяченой воды такой ионизатор и утром у вас будет живая вода улучшающая здоровье.
Как понять, что вы пьете достаточно?
Дети и особо впечатлительные закрывают статью. Сейчас пойдут чисто туалетные подробности. Моча должна быть светло желтого цвета. Ярко-желтый насыщенный цвет мочи говорит о том, что в вашем организма недостаточно жидкости.
А теперь важная информация для всех худеющих! Если вы нормализуете свой питьевой режим: примерно 2 литра воды в день + снизите все остальные жидкости до стакана чая, то вы уже начнете терять вес. Питьевой режим - это первое, с чем надо работать, когда вы худеете. Даже отсутствие правильного питания и тренировок при правильном потребление воды дадут хорошие результаты.
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