Скинути вагу і вижити: дієтолог розповіла про небезпечні помилки при схудненні

Лікарі рекомендують: вага завжди потрібно підтримувати в нормі, оскільки його надлишок може привести до початку необоротних процесів в організмі (захворювань серця і судин, порушень в ендокринній системі і т.д).

При цьому, якщо має місце зайва вага, боротися з ним потрібно обережно: без наскоків в тренуваннях, різких змін в харчуванні і вже тим більше без самопризначених засобів. Інакше гонитва за стрункістю може коштувати навіть життя.

Дієтолог і фітнес-інструктор Галина Купцова розповіла читачам MedOboz про найнебезпечніших помилки тих, хто прагне до своєї ідеальної ваги.

Помилки при схудненні Tochka

Проігнорувати медобстеження

У людини, що страждає зайвою вагою, навіть якщо здоров'я не турбує, можуть бути певні збої і порушення в організмі (ендокринні, серцево-судинні, травні і т.д.). Іноді, щоб їх виявити, потрібно пройти повне медичне обстеження.

Якщо такі є, пацієнту необхідно враховувати ряд медичних протипоказань, які стосуються харчування, фізнавантажень і т.д. І якщо їх не враховувати, наслідком дієти або тренувань можуть стати гіпертонічний криз, напад панкреатиту, серцевий напад або гіпоглікемічний шок.

Приймати препарати для схуднення

Основний ефект подібних препаратів (бувають у вигляді таблеток, чаїв, міксів для коктейлів і т.д.) – проносний. Вони сприяють швидкому очищенню кишечника, чим нібито і допомагають в схудненні.

Але застосовувати такі засоби можна тільки в особливих медичних випадках і за призначенням лікаря, а не щодня для примусового очищення. Інакше наслідком стане порушення моторики кишечника, що загрожує відсутністю дефекації з подальшою інтоксикацією і пошкодженням стінок кишківника.

Голодувати або переходити на строгу дієту

Часто до необхідності дотримання таких дієт закликають у всіляких "марафонах", а також недосвідчені фітнес-тренери. Нібито для ефективної втрати ваги потрібно максимально урізати порцію.

Однак наслідки такої раптової зміни раціону можуть бути абсолютно непередбачувані: від ще більшого набору ваги до важкої інтоксикації, виразки шлунка та ін.

Так, різко переходячи на сувору дієту (значно скоротивши звичну порцію і ситність їжі), ви змушуєте організм перейти в режим "аварійності": такі нововведення для нього потужний стрес, в результаті якого він почне відкладати "в засіки" ще більше. Крім того, недоодержуючи звичну кількість калорій ззовні, він буде підживлюватися накопиченими залишками жирів, тобто замість корисних компонентів в кров і клітини будуть надходити отруйні речовини.

Тому бажаючи зменшити обсяги шлунка, порції потрібно зменшувати "крапельно" - віднімати по 2 столові ложки від звичної кількості їжі щодня або через день.

Урізати калорійність їжі

Люди, що худнуть, також люблять різко міняти раціон на користь низькокалорійних продуктів, а це вірний шлях до важкої депресії, катастрофічного порушення харчової поведінки, сильної слабкості і гіпотонії.

Справа в тому, що ваш різка відмова від їжі, яку ви їсте регулярно, буде ударом для нервової системи (звикли харчуватися тортом, а тепер страждаєте над пучком салату, переконуючи себе, що це смачно), а також для самого обміну речовин (організму просто не буде вистачати енергії для повноцінного функціонування).

Правильно буде поступово виводити зі свого раціону шкідливі продукти на кшталт тортів, печива, цукерок, фастфуда – просто для початку їжте вдвічі менше від останньої порції і через день. При цьому стежте, щоб щоденне меню містило білки, жири і вуглеводи.

Занурюватися в спорт з головою

Фітнес-блогери часто говорять про те, що секрет їх красивої фігури криється в щоденних заняттях спортом. Але мало хто уточнює, що і до такого режиму теж потрібно прийти поступово, особливо, якщо має місце зайва вага.

У пацієнтів з ожирінням і без тренувань серце і судини постійно перевантажені – виною тому холестеринові відкладення і зайві кілограми. Тому раптове додаткове навантаження у вигляді бігу, підйому тяжкості і т.д. може обернутися серцевим нападом, інсультом і гіпертонічним кризом.

Тому починайте тренуватися поступово: перший місяць легкі види навантажень (ходьба, прості види вправ на тренажерах без додаткової ваги і т.д.). При цьому перші повинні тривати не більше 15-20 хвилин, потім кожну можна збільшувати на 5 хвилин, доводячи до години.

Краще буде, якщо перші півроку тренування будуть проходити під наглядом досвідченого фітнес-тренера.

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