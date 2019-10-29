Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здоровий спосіб життя

Скинути вагу і вижити: дієтолог розповіла про небезпечні помилки при схудненні

456 Читати матеріал російською

Лікарі рекомендують: вага завжди потрібно підтримувати в нормі, оскільки його надлишок може привести до початку необоротних процесів в організмі (захворювань серця і судин, порушень в ендокринній системі і т.д).

При цьому, якщо має місце зайва вага, боротися з ним потрібно обережно: без наскоків в тренуваннях, різких змін в харчуванні і вже тим більше без самопризначених засобів. Інакше гонитва за стрункістю може коштувати навіть життя.

Дієтолог і фітнес-інструктор Галина Купцова розповіла читачам MedOboz про найнебезпечніших помилки тих, хто прагне до своєї ідеальної ваги.

Новини
Без дієт і тренувань: лайфгаки, які допоможуть схуднути
Помилки при схудненні

Помилки при схудненні

Tochka

Проігнорувати медобстеження

У людини, що страждає зайвою вагою, навіть якщо здоров'я не турбує, можуть бути певні збої і порушення в організмі (ендокринні, серцево-судинні, травні і т.д.). Іноді, щоб їх виявити, потрібно пройти повне медичне обстеження.

Якщо такі є, пацієнту необхідно враховувати ряд медичних протипоказань, які стосуються харчування, фізнавантажень і т.д. І якщо їх не враховувати, наслідком дієти або тренувань можуть стати гіпертонічний криз, напад панкреатиту, серцевий напад або гіпоглікемічний шок.

Приймати препарати для схуднення

Основний ефект подібних препаратів (бувають у вигляді таблеток, чаїв, міксів для коктейлів і т.д.) – проносний. Вони сприяють швидкому очищенню кишечника, чим нібито і допомагають в схудненні.

Але застосовувати такі засоби можна тільки в особливих медичних випадках і за призначенням лікаря, а не щодня для примусового очищення. Інакше наслідком стане порушення моторики кишечника, що загрожує відсутністю дефекації з подальшою інтоксикацією і пошкодженням стінок кишківника.

Голодувати або переходити на строгу дієту

Часто до необхідності дотримання таких дієт закликають у всіляких "марафонах", а також недосвідчені фітнес-тренери. Нібито для ефективної втрати ваги потрібно максимально урізати порцію.

Однак наслідки такої раптової зміни раціону можуть бути абсолютно непередбачувані: від ще більшого набору ваги до важкої інтоксикації, виразки шлунка та ін.

Так, різко переходячи на сувору дієту (значно скоротивши звичну порцію і ситність їжі), ви змушуєте організм перейти в режим "аварійності": такі нововведення для нього потужний стрес, в результаті якого він почне відкладати "в засіки" ще більше. Крім того, недоодержуючи звичну кількість калорій ззовні, він буде підживлюватися накопиченими залишками жирів, тобто замість корисних компонентів в кров і клітини будуть надходити отруйні речовини.

Тому бажаючи зменшити обсяги шлунка, порції потрібно зменшувати "крапельно" - віднімати по 2 столові ложки від звичної кількості їжі щодня або через день.

Новини
Береже від діабету і хвороб серця: розкрита користь "морської" дієти

Урізати калорійність їжі

Люди, що худнуть, також люблять різко міняти раціон на користь низькокалорійних продуктів, а це вірний шлях до важкої депресії, катастрофічного порушення харчової поведінки, сильної слабкості і гіпотонії.

Справа в тому, що ваш різка відмова від їжі, яку ви їсте регулярно, буде ударом для нервової системи (звикли харчуватися тортом, а тепер страждаєте над пучком салату, переконуючи себе, що це смачно), а також для самого обміну речовин (організму просто не буде вистачати енергії для повноцінного функціонування).

Правильно буде поступово виводити зі свого раціону шкідливі продукти на кшталт тортів, печива, цукерок, фастфуда – просто для початку їжте вдвічі менше від останньої порції і через день. При цьому стежте, щоб щоденне меню містило білки, жири і вуглеводи.

Занурюватися в спорт з головою

Фітнес-блогери часто говорять про те, що секрет їх красивої фігури криється в щоденних заняттях спортом. Але мало хто уточнює, що і до такого режиму теж потрібно прийти поступово, особливо, якщо має місце зайва вага.

У пацієнтів з ожирінням і без тренувань серце і судини постійно перевантажені – виною тому холестеринові відкладення і зайві кілограми. Тому раптове додаткове навантаження у вигляді бігу, підйому тяжкості і т.д. може обернутися серцевим нападом, інсультом і гіпертонічним кризом.

Тому починайте тренуватися поступово: перший місяць легкі види навантажень (ходьба, прості види вправ на тренажерах без додаткової ваги і т.д.). При цьому перші повинні тривати не більше 15-20 хвилин, потім кожну можна збільшувати на 5 хвилин, доводячи до години.

Краще буде, якщо перші півроку тренування будуть проходити під наглядом досвідченого фітнес-тренера.

Також OBOZREVATEL раніше розповідав, чому не варто захоплюватися фітнес-корсетами.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Тег
схуднення
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини