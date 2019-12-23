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/ Здоровий спосіб життя

Норма не 2,5 літра: названа несподівана небезпека надмірного споживання води

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Надмірне споживання рідини шкодить здоров'ю, підвищуючи розпад білка і сприяючи вимиванню вітамінів і корисних мікроелементів з організму.

Про це повідомила провідна наукова співробітниця ФДЦ харчування і біотехнології РФ, доктор медичних наук Алла Погожева, передає RT. Крім того, надмірне споживання води може призвести до перевантаження серцево-судинної та сечовидільної систем.

Вчена нагадала, що норма споживання рідини становить 2,5 літра на добу. При цьому майже половину необхідного обсягу – близько літра – людина отримує з продуктів під час їжі. Решта поповнюється за рахунок вільної рідини, наприклад, супів і молока.

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"Ці напої, а також кава, какао, чорний чай та інші входять до складу раціону у вигляді так званої вільної рідини, яка не міститься в твердій їжі й повинна складати 1500–2000 мл (тобто шість вісім склянок) на день", – розповіла Погожева.

Вона зазначила, що смак напоїв також важливий. Наприклад, кислі морси, зелений чай, квас і відвари фруктів стимулюють слиновиділення та зменшують відчуття спраги.

Ілюстрація

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, раніше вчені заявили, що молоко є куди більш корисним джерелом рідини для людини, ніж вода, чай або суміш мінеральної води із соками.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
здоров'я живлення
Теги
Вітамини харчування
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