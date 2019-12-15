Скільки можна пити алкоголю в день: названа норма

Вчені довели, що вміст спирту в різних напоях різний, тому ввели поняття дрінків. Тепер, що б ми не пили, можна визначити для себе норму.

Про це на своєму каналі в Telegram написала дієтолог Вікторія Кляуз. Вона зазначила, що згідно з ВОЗ, 1 дрінк дорівнює 10 грамам чистого спирту, в США 14 грамам, в Японії 20 грамам.

За словами дієтолога, нормою є 1 дрінк для жінок і 2 дрінка для чоловіків в день. Наприклад, за обідом жінка може випити 1 дрінк алкоголю – це 355 мл пива або 150 мл сухого вина.

Ілюстрація

Однак, коли людина п'є не одну годину, наприклад, на корпоративах або застіллях має значення "швидкість пиття".

"Якщо в організм надходить відразу багато алкоголю, то тіло не може "деактивувати" весь спирт і якийсь час він буде циркулювати і надавати токсичну дію", – зазначила Кляуз.

Тому, за її словами, жінкам потрібно намагатися пити не більше ніж 4 дрінка (600мл сухого вина) протягом двох годин, а чоловікам – 5 дрінків протягом двох годин.

"Якщо ви не п'єте алкоголь, то починати його приймати через потенційну користь не варто. Однак, якщо ви п'єте від легкої до помірної кількості, і ви здорові, ви, ймовірно, можете продовжувати", – написала вона.

Як писав OBOZREVATEL, група дослідників з Японії визначила, що ризик появи раку безпосередньо пов'язаний з вживанням алкоголю. При його частому прийомі людина ризикує набагато більше захворіти на онкологію.

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