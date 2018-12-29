Скільки мандаринів можна їсти без шкоди для фігури: дієтолог дав пораду

Куштуючи традиційні для Нового року мандарини, не можна перевищувати добову дозу. Вона становить 250 грам фруктів на одну людину.

Про це в ефірі ObozTV розповів дієтолог Олександр Кущ. Він пояснив, що ця норма еквівалентна приблизно 4-5 мандаринам, в залежності від їх розміру і сорту.

"Просто треба розуміти, що всі цитрусові – це досить солодкі продукти, в них багато фруктози. А фруктоза – це дуже підступний цукор, який збільшує ризик метаболічного ожиріння по вісцеральному типу", – нагадав Кущ.

мандарини

Раніше в ефірі ObozTV шеф-кухар Євген Клопотенко розказав про три рецепти дуже простих, але смачних і екзотичних новорічних салатів.

А дієтолог Анна Галіцина дала пораду, як швидко схуднути до новорічних свят. За її словами, в першу чергу - потрібно їсти.

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