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/ Здоровий спосіб життя

Скільки має бути жиру в тілі: названа норма

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Фітнестренер Аніта Луценко розповіла, скільки має бути жиру в тілі людини.

На своїй сторінці в Facebook вона зазначила, як його визначити для початку:

  • Підводне зважування (найімовірніше ви цього ніколи не зробите, але це вважається найнадійнішим розрахунком і найскладнішим, оскільки вимагає спеціального устаткування).

  • Каліперометрія. Вимірювання товщини шкірних складок каліпером. Може виконати ваш тренер.

  • Біоелектричний опір (простіше – ваги, які показують жир) – сильно залежить від води, температури шкіри.

Скільки має бути жиру в тілі: названа норма

Заміри жиру

Заміри жиру

24 канал

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Як позбутися шкідливих звичок, які заважають схуднути: названо ефективний спосіб

Для жінок:

  • 10% - життєво необхідний жир;

  • 12-22% - спортсмени;

  • 18-25% - оптимальна фізична форма (зовнішній вигляд);

  • 18-33% - оптимальний стан здоров'я;

  • 33% - ожиріння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтологи дали поради, як схуднути людям, які з яких-небудь причин не можуть робити фізичні вправи.

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Автор
Лев Романов Лев Романов
Особа
Аніта Луценко
Місце
Україна
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