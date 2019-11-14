Скільки має бути жиру в тілі: названа норма

Фітнестренер Аніта Луценко розповіла, скільки має бути жиру в тілі людини.
На своїй сторінці в Facebook вона зазначила, як його визначити для початку:
Підводне зважування (найімовірніше ви цього ніколи не зробите, але це вважається найнадійнішим розрахунком і найскладнішим, оскільки вимагає спеціального устаткування).
Каліперометрія. Вимірювання товщини шкірних складок каліпером. Може виконати ваш тренер.
Біоелектричний опір (простіше – ваги, які показують жир) – сильно залежить від води, температури шкіри.
Заміри жиру
24 канал
Для жінок:
10% - життєво необхідний жир;
12-22% - спортсмени;
18-25% - оптимальна фізична форма (зовнішній вигляд);
18-33% - оптимальний стан здоров'я;
33% - ожиріння.
Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтологи дали поради, як схуднути людям, які з яких-небудь причин не можуть робити фізичні вправи.
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