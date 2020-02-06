"Сімейки" сприяють сім'ям: Супрун дала топ порад та розвінчала міфи про білизну

Колишня міністерка охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла, як правильно вибрати білизну, яка не зашкодить здоров'ю і не викличе дискомфорту.

Вона пояснила, яким повинен бути ідеальний бюстгалтер на своїй сторінці в Facebook.

Вона зазначила, що носити білизну не обов'язково, але іноді треба. За словами медички, носити бюстгальтер дійсно важливо, коли:

груди великі

вік 45+

болить спина в грудному відділі

зв'язки, які утримують молочні залози, не витримують навантаження

Супрун дала топ порад та розвінчала міфи про білизну Аиф

Як розповіла Супрун, під час тренувань білизна необхідна. Якщо її не буде, то одяг, зокрема більш-менш вільний і бавовняний, може натерти соски до крові. Це стосується і чоловіків.

"Бігуни соски заклеюють, а ось бігункам краще подбати про спортивну білизну, яка щільно тримає груди, але і не стискає", – порадила вона.

Дослідження свідчать, що схильність жінок до певного виду тренувань або небажання тренуватися через дискомфорт пов'язано з тим, підібрали вони гарну спортивну білизну, чи ні.

"Тобто мотивація бігати, починається з ідеальної спортивної білизни. Без неї пробіжки швидко закінчаться", – акцентувала Супрун.

Ідеальна білизна, за словами Супрун, має бути такою:

Стрічка навколо грудної клітини прилягає щільно, не ковзає при русі, але і не тісна до дискомфорту, складнощів дихання або врізання в тіло. Стрічка повинна бути на одному рівні всюди навколо грудної клітини.

"Кісточки", тобто металеві дужки, що підтримують форму чашки, повторюють природну форму грудей, не притискають молочні залози. Якщо дужки лежать занадто далеко від грудей, вам потрібен менший розмір чашки.

Чашка повинна бути заповнена, без врізки в тіло або порожнин. Якщо при натисканні вони провалюються, потрібен менший розмір.

Середина бюстгальтера між грудьми повинна бути на грудині, а не утворювати проміжок при русі. Якщо він є, потрібні чашки більше.

Бретельки можуть бути вузькі або широкі, це не має значення навіть в розмірі F. Але вони також не повинні урізатися або спадати. Головна роль в підтримці грудей відведена стрічці, а не їм.

Супрун наголосила, що носіння бюстгальтера не викликає раку грудей. Навіть білизна "з кісточками" або поролоновими подушечками.

"Це – міф. Жодні настанови щодо профілактики раку молочної залози не говорять: не носіть ліфчик, тому що будуть ущільнення", – зазначила медик.

За її словами, розмір бюстгалтера має значення. Більшість жінок носять неправильний розмір або форму, яка не підходить, що і стає причиною болю і дискомфорту. Супрун наголосила, що адекватно підібрана білизна не викликає страждань і лише полегшує життя.

"Вночі білизну можна не носити. А можна і носити як жінкам, так і чоловікам. Єдина категорія жінок, яким піде на користь відсутність білизни вночі, це схильним до вульвіту і вульвовагініту особам", – додала вона.

Супрун не рекомендує чоловікам носити синтетичну білизну. Також, зазначає Супрун, кількість живих сперматозоїдів вища у чоловіків, які носять "боксери", порівняно з усіма іншими моделями білизни.

""Сімейки" сприяють сім'ям. На людях це не вивчали, а ось у щурів носіння синтетичної білизни викликало еректильну дисфункцію і нездатність до еякуляції і меншу концентрацію живих сперматозоїдів у спермі. Згодом подібні дані були ретроспективно отримані на людях", - розповіла медичка.

Раніше OBOZREVATEL писав, що ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун виступила проти розгортання паніки довкола китайського коронавірусу, спростувавши поширені міфи про нього.

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