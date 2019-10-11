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Сигарета или жизнь: каждый делает свой выбор

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"Минздрав предупреждает: курение – это яд!" и неважно, каким способом курить табак, он все равно очень опасен для вашего здоровья. В табачных изделиях нет безопасных веществ, от ацетона и смолы до никотина и окиси углерода. Вещества, которые вы вдыхаете, влияют не только на ваши легкие. Они могут повлиять на все тело.

Курение может привести к различным продолжающимся осложнениям в организме, а также к долгосрочному воздействию на системы организма. В то время как курение может увеличить риск возникновения различных проблем в течение нескольких лет, некоторые телесные эффекты проявляются немедленно.

Сигареты содержат около 600 ингредиентов, многие из которых также можно найти в сигарах и кальянах. Во время горения эти компоненты генерируют более 7000 химических веществ, многие из которых являются ядовитыми, и по крайней мере 69 из них связаны с раком.

  • Центральная нервная система

Одним из ингредиентов в табаке является никотин, который влияет на настроение. Никотин достигает вашего мозга в считанные секунды и заставляет вас чувствовать себя более энергичным на некоторое время. Но когда этот эффект проходит, вы чувствуете усталость и хотите еще. Никотин отвечает за формирование привычки, поэтому людям так трудно бросить курить. Физическое воздержание от никотина может ухудшить когнитивные функции и вызвать у беспокойство, раздражение и депрессию, головную боль и проблемы со сном.

Никотин вызывает зависимость

Никотин вызывает зависимость

Иллюстрация

  • Дыхательная система

Когда вы вдыхаете дым, в организм попадают вещества, способные повредить легкие. Со временем это повреждение приводит к целому ряду проблем. Наряду с увеличением числа инфекций люди, которые курят, подвергаются более высокому риску хронических необратимых заболеваний легких, таких как: эмфизема, хронический бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких, рак легких. Отказ от табачных изделий может вызвать временный застой и респираторный дискомфорт, так как ваши легкие и дыхательные пути начинают заживать. Увеличение выработки слизи сразу после прекращения курения является положительным признаком восстановления дыхательной системы.

  • Сердечно-сосудистая система

Никотин вызывает сужение кровеносных сосудов, что ограничивает кровоток. Со временем продолжающееся сужение, наряду с повреждением кровеносных сосудов, может вызвать заболевание периферических артерий. Курение также повышает кровяное давление, ослабляет стенки кровеносных сосудов и увеличивает сгустки крови. Вместе это повышает риск инсульта.

  • Кожа, волосы и ногти

Более очевидные признаки курения связаны с изменениями кожи. Вещества в табачном дыме фактически меняют ее структуру. Ногти также не застрахованы от последствий курения. Эта вредная привычка увеличивает вероятность грибковых инфекций ногтей, приводит к выпадению волос, облысению и седению.

  • Пищеварительная система

Курение повышает риск развития рака рта, горла, гортани и пищевода. Курильщики также имеют более высокие показатели рака поджелудочной железы. Курение также влияет на инсулин, повышая вероятность развития резистентности к этому гормону. Это повышает риск развития диабета 2 типа и его осложнений, которые, как правило, развиваются быстрее, чем у людей, которые не курят.

  • Сексуальность и репродуктивная система

Никотин влияет на кровоток в половых органах как мужчин, так и женщин. У мужчин это может снизить сексуальные возможности. У женщин это может привести к сексуальной неудовлетворенности. Курение может также снизить уровень половых гормонов как у представителей обоих полов.

Сигарета или жизнь: каждый делает свой выбор

Бросить курить достаточно сложно и за помощью лучше обращаться к специалисту, который поможет составить вам план действий. Существует множество рецептурных и безрецептурных лекарств, которые помогут избавиться от зависимости. Поиск более "здоровых" способов курения, электронных сигарет, кальянов или вейпов – чистейший самообман и такой же вред здоровью как от обычных сигарет.

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Тема
здоров'я
Місце
Україна
Тег
куріння
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