Сидяча робота небезпечна для життя: з'ясувалася причина

Сидяча робота, мінімум по шість годин день, викликає десятки тисяч смертей.

Працівників слід заохочувати кожну годину вставати зі свого робочого місця і витрачати вільний час на прогулянку. Це потрібно для того, щоб компенсувати наслідки довгих годин за столом, заявили дослідники, пише видання The Times.

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Експерти використовували попередні розрахунки щодо підвищення ризику виникнення серцево-судинних захворювань, діабету і деяких видів раку в разі сидячої роботи більше шести годин на добу.

Зокрема, вчені виявили, що 17% випадків виникнення цукрового діабету, 5% серцевих захворювань і 8% випадків виникнення раку легенів можна було б уникнути при менш сидячому способі життя.

За їхніми даними, близько третини британських дорослих витрачають більше шести годин за сидячою роботою на день, що призводить до майже 70 000 смертей щорічно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун нзвала сидячий спосіб життя такою же шкідливою звичкою, як і куріння.

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