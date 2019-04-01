Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Здоровий спосіб життя

Сидяча робота небезпечна для життя: з'ясувалася причина

648Читати матеріал російською

Сидяча робота, мінімум по шість годин день, викликає десятки тисяч смертей.

Працівників слід заохочувати кожну годину вставати зі свого робочого місця і витрачати вільний час на прогулянку. Це потрібно для того, щоб компенсувати наслідки довгих годин за столом, заявили дослідники, пише видання The Times.

Сидяча робота небезпечна для життя: з'ясувалася причина

Ivona

Експерти використовували попередні розрахунки щодо підвищення ризику виникнення серцево-судинних захворювань, діабету і деяких видів раку в разі сидячої роботи більше шести годин на добу.

Зокрема, вчені виявили, що 17% випадків виникнення цукрового діабету, 5% серцевих захворювань і 8% випадків виникнення раку легенів можна було б уникнути при менш сидячому способі життя.

За їхніми даними, близько третини британських дорослих витрачають більше шести годин за сидячою роботою на день, що призводить до майже 70 000 смертей щорічно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун нзвала сидячий спосіб життя такою же шкідливою звичкою, як і куріння.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини