Як схуднути за місяць: тренерка поділилася ефективним комплексом вправ

Щоб мати витончену фігуру, не обов'язково мучити себе строгими дієтами і цілими днями проводити за тренажерами в спортзалі.

Багатьом досить регулярно виконувати домашній комплекс спеціальних вправ, щоб уже через кілька тижнів побачити в дзеркалі приємний результат старань.

"Якщо вам хочеться швидко скинути пару зайвих кілограмів і підтягнути тіло, варто вдатися до кардіотренувань. В ході ритмічних вправ задіюються всі групи м'язів і прискорюються обмінні процеси, – розповіла MedOboz фітнес-тренерка Галина Арвахі. – За рахунок почастішання серцевих скорочень прискорюється кровообіг і запускається інтенсивна витрата калорій".

Щоб швидко схуднути, потрібно робити правильні вправи Утро

Якщо хочете перевірити на собі ефективність такого способу схуднення, експертка рекомендує спробувати цей простий 20-хвилинний комплекс.

Берпом для ніг і преса

Для початку спробуйте виконати цю вправу повільно. Встаньте рівно, ноги на ширині плечей, руки вільні. Зробіть стрибок вгору, а опускаючись нахиліть корпус так, щоб голова була на рівні колін і долоні лягли на підлогу. Потім відштовхніться стопами від підлоги і відстрибніть назад, щоб тіло вийшло в планку. Затримайтеся в цьому положенні на 15 рахунків. Далі поштовхом підстрибніть ногами до рук і поверніться у вихідне положення.

"Жабка" для красивих сідниць

Початкове положення таке ж, як і в попередній вправі. Підстрибніть високо вгору, а опустившись присядьте максимально глибоко (але так, щоб коліна не виступали за рівень пальців ніг, інакше можете травмувати суглоби і заробити артрит). З цього положення знову виштовхніть себе вгору в високий стрибок і повторіть.

Динамічна планка для рук і талії

Ляжте на підлогу обличчям вниз, долоні розмістіть під плечима, ноги розведені на ширину плечей, упор на пальці, торс напружений. Підніміться на прямі руки (як при віджиманні), тіло залишається прямим без прогину в попереку. Динамічно черзі міняйте положення рук з долонь на лікті і навпаки.

Правила виконання

Щоб отримати бажаний ефект, ці вправи потрібно виконувати динамічно мінімум по 10 разів в 2-3 підходи. При цьому щодня збільшуйте число повторень на 2-3 рази, поки не дійдете до 50.

До речі, для підвищення ефекту тренувань тренер рекомендує щодня пити "жироспалюючі" соки – томатний і грейпфрутовий. Обидва вони допомагають знизити апетит, покращують травлення і збагачують організм корисними речовинами.

Раніше OBOZREVATEL ділився секретами, які допоможуть схуднути без тренувань і строгих дієт.

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