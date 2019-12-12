Схуднути без зусиль: тренерка розповіла, як підкачатися без спортзалу

На походи в спортзал далеко не у кожного є час і можливість. Але гарне підтягнуте тіло хочеться мати всім.

І нехай без спеціальних тренажерів і вправ "модельний" м'язовий рельєф не зробити, але підтримувати м'язи в тонусі можна без відриву від щоденних справ.

Фітнес-тренерка Юлія Кудлюк підказала читачам MedOboz, які "приховані" вправи допоможуть прокачати м'язи і спалити зайві калорії.

Отже, за рекомендацією тренера, за першої-ліпшої нагоди напружуйте сідниці. Стоячи в ліфті або в черзі на касі в супермаркеті, сидячи в офісі за комп'ютером тощо – до упору напружуйте м'язи, потім розслабте і знову напружуйте. І так щонайменше 20 разів. Ця проста і невидима для чужих очей вправа допоможе підтягнути сідниці й уникнути їхнього обвисання.

Підкачати ноги також можна де завгодно. Так, наприклад, робіть підйоми ніг, напружуючи водночас м'язи, по черзі або разом, коли сидите за столом (щонайменше по 20 підйомів на кожну ногу), або присідайте, коли вас ніхто не бачить (наприклад, поки чистите зуби або перебуваєте в ліфті).

Кардіоактивності у ваше життя додасть піша ходьба. Наприклад, навантажите свій організм парою зайвих кроків, припаркувавши машину трохи далі від входу в магазин або офіс, якщо дозволяє час, піднімайтеся на потрібний поверх по сходах, а не в ліфті тощо. Такі навантаження на перший погляд здадуться несуттєвими, але до кінця дня так можна "намотати" кілька додаткових кілометрів.

Щоб позбутися кількох зайвих сантиметрів на животі й підтягнути м'язи преса, якомога частіше напружуйте живіт. Просто втягніть його так, щоб вам було комфортно дихати і утримуйте це стан завдяки силі м'язів скільки можете. Нехай спершу вам це здасться складним, але після кількох спроб ви почуватиметеся значно комфортніше в такому "тонусі".

Руки можна підтягнути, наприклад, під час перегляду телевізора. Так, сядьте на край дивана, зігніть руки в ліктях позаду себе і опустіть тіло до підлоги, зігнувши коліна і звівши ступні разом. У такому положенні піднімайтеся і опускайтеся за рахунок випрямлення і згинання рук в ліктях. Виконуйте таку вправу за вашими можливостями, але намагайтеся зробити не менш ніж 10 повторень.

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