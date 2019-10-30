"Замість будь-яких кремів!" Дієтологиня розкрила секрет "вічної молодості"

Цукор є не тільки джерелом "порожніх" калорій, але ще і сприяє накопиченню жиру в організмі, прискорює процес старіння. Тому, щоб добре виглядати, не обов'язково використовувати креми – можна просто відмовитися від цього продукту.
Про це повідомила відома дієтологиня Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram. За її словами, безумовно, токсини в їжі, погана екологія і нездоровий спосіб життя впливають на здоров'я, але є й інші чинники.
"Цукор – це не тільки джерело "порожніх" калорій. Багатьом відомо, що він – один із головних "винуватців" накопичення жиру в організмі. Але на цьому згубний вплив не закінчується... Цукор значно прискорює процес старіння", – зазначила Фус.
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Вона додала, що старіння починається з руйнування протеїнів. Коли в білкових клітинах накопичується багато глюкози, вона починає активно взаємодіяти з білками, і в результаті виникає глікація.
"Простіше кажучи, це процес пошкодження білків молекулами цукру. Одним із найбільш уразливих до глікації протеїнів є знаменитий колаген, який робить шкіру пружною і гладенькою", – наголосила дієтологиня.
Вона склала список характеристик, за якими косметологи визначають "цукрових осіб":
тьмяна шкіра, знебарвлений шкірний покрив;
зморшкувата сітка;
розширені судини;
шкіра перестає бути пружною і еластичною;
гіперпігментація;
темні кола під очима.
"Перш ніж купувати дорогі омолоджуючі креми, відмовся від зайвої ложки цукру", – наголосила Фус.
Цукор-це не тільки джерело "порожніх" калорій. Багатьом відомо, що це один з головних винуватців накопичення жиру в організмі. Але на цьому його згубний вплив не закінчується. Всі звикли звинувачувати в передчасному старінні організму наявність токсинів в продуктах харчування, погану екологію і неправильний спосіб життя. Безумовно, все це позначається на організмі в цілому, але не варто недооцінювати цукор, так як він значно прискорює процес старіння. 👵🏻 Старіння організму починається з процесу руйнування протеїнів (білків). Коли в білкових клітинах накопичується багато глюкози, вона починає активно взаємодіяти з білками, виникає процес, який називається глікація.☝️ Простіше кажучи, це процес пошкодження білків молекулами цукру. Одним з найбільш уразливих до гликации протеїнів є знаменитий колаген, який робить нашу шкіру пружною і гладенькою. Досвідчені косметологи легко визначають "Цукрові особи": 🔻тусклая шкіра, знебарвлений шкірний покрив; 🔻морщіністая сітка; 🔻расшіренние судини; 🔻кожа перестає бути пружною і еластичною; 🔻гіперпігментація; 🔻темние кола під очима. Глікації руйнує клітини зсередини на відміну від вільних радикалів, що атакують зовні. Тому, перш ніж купувати дорогі омолоджуючі креми, відмовся від зайвої ложки цукру. Хіба це не варто твоєї молодості, краси і здоров'я? ☝️ Пишіть в коментарях, що ви робите для підтримки краси і здоров'я вашої шкіри? 🎀 # здоров'я # особа # цукор # сахарноеліцо # вредсахара # здороваякожа # молодість # ппрецепти # правільноепітаніе
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