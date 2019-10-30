"Замість будь-яких кремів!" Дієтологиня розкрила секрет "вічної молодості"

Цукор є не тільки джерелом "порожніх" калорій, але ще і сприяє накопиченню жиру в організмі, прискорює процес старіння. Тому, щоб добре виглядати, не обов'язково використовувати креми – можна просто відмовитися від цього продукту.

Про це повідомила відома дієтологиня Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram. За її словами, безумовно, токсини в їжі, погана екологія і нездоровий спосіб життя впливають на здоров'я, але є й інші чинники.

"Цукор – це не тільки джерело "порожніх" калорій. Багатьом відомо, що він – один із головних "винуватців" накопичення жиру в організмі. Але на цьому згубний вплив не закінчується... Цукор значно прискорює процес старіння", – зазначила Фус.

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Вона додала, що старіння починається з руйнування протеїнів. Коли в білкових клітинах накопичується багато глюкози, вона починає активно взаємодіяти з білками, і в результаті виникає глікація.

"Простіше кажучи, це процес пошкодження білків молекулами цукру. Одним із найбільш уразливих до глікації протеїнів є знаменитий колаген, який робить шкіру пружною і гладенькою", – наголосила дієтологиня.

Вона склала список характеристик, за якими косметологи визначають "цукрових осіб":

тьмяна шкіра, знебарвлений шкірний покрив;

зморшкувата сітка;

розширені судини;

шкіра перестає бути пружною і еластичною;

гіперпігментація;

темні кола під очима.

"Перш ніж купувати дорогі омолоджуючі креми, відмовся від зайвої ложки цукру", – наголосила Фус.

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