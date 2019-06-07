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/Здоровий спосіб життя

Шкідливіше в 4 рази! Вчені назвали несподівану небезпеку популярного напою

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Свіжовичавлені соки можуть сильно підвищити рівень цукру в крові, тому корисніше просто їсти фрукти.

Про це в Instagram розповіла дієтолог Світлана Фус, пояснивши, що така небезпека соків пов'язана з кількістю фруктів.

"Наприклад, ви з'їли один апельсин. А коли ви п'єте фреш, то з'їдаєте одразу чотири апельсини. Відповідно, рівень глюкози в чотири рази більший", – повідомила вона.

Сік

Сік

Pexels

Також дієтолог зазначила, що можна вживати смузі, але не в великих кількостях. Переважно все ж їсти необроблені ягоди, овочі і фрукти.

смузі

смузі

Pexels

Чи можна пити фреші? 🤔 Моя філософія в цьому питанні - ми не п'ємо фреші, ми їмо фрукти. Чому? Наприклад, ви з'їли один апельсин. А коли ви п'єте фреш, ви з'їдаєте одразу чотири апельсини. Відповідно рівень глюкози в чотири рази більше. Тому краще їжте фрукти. 🍏🍎🍐🍊🍋🍌🍉🍓🍈🍑🥭. # чтобихудетьнадоесть # діетологфус # діетологкіев # діетологонлайн # діетамбой

Публікація від Дієтолог Світлана Фус (@ dietolog.fus)

Як писав OBOZREVATEL, дієтологи радять уважніше ставитися до покупок у магазинах. Щоб зменшити кількість цукру і солі в своєму раціоні для зміцнення здоров'я, потрібно уважніше перевіряти інгредієнти, зазначені на упаковці, і пробувати нові смаки.

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