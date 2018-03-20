Як стати щасливим: лікар розповіла, від чого відмовитися

Сьогодні в усьому світі відзначається День щастя.

І з цієї нагоди голова МОЗ України Уляна Супрун вирішила дати пару порад про те, як стати щасливим.

"Кожного щасливим роблять різні речі, проте збої в процесах, що відповідають за емоції, у кожного однакові. І якщо вони раптом трапляться, навіть довгоочікуване побачення або значні успіхи на роботі не зроблять людину щасливішою", - пише міністр на сторінці в Facebook.

Супрун зазначає, що щастя - біохімічна реакція всередині нас, і залежати вона буде про того, наскільки правильно відбуваються процеси в організмі, чи отримує він все йому необхідне і чи не докучають йому хвороби.

На додачу чиновник вирішила дати кілька порад, які, за її словами, допоможуть стати щасливішим:

1. Харчуйтеся регулярно. Так ви уникнете гормональних збоїв в організмі, зменшите апетит і уникнете нічних переїдань.

2. Снідайте білком. Наприклад, їжте яйця, скумбрію або йогурти з додаванням корисних горіхів, насіння або фруктів.

3. Додайте вуглеводів, тільки не будь-яких, а з низьким глікемічним індексом (каші, житній хліб) - вони сприяють підтримці стабільного рівня глюкози в крові, що позитивно впливає і на упокорення апетиту.

4. Вибирайте продукти, що містять мононенасичені і поліненасичені жири, наприклад, оливкову або кунжутну олію. А ще їжте волоські горіхи, насіння льону, авокадо і жирну рибу.

5. На вечерю теж їжте білок. Краще - м'ясо, зокрема, курятину, нежирну яловичину.

6. Не забувайте про фізичні навантаження. Вони допоможуть збільшити рівень речовини в організмі, які допомагають поліпшити настрій.

7. І наостанок, відмовтеся хоча б частково від алкоголю, кофеїну, обробленого цукру і крохмалистих вуглеводів.

Раніше "МедОбоз" розповідав, як досягти сімейного щастя.