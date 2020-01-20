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/ Здоровий спосіб життя

Без щеплень і вітамінів: розкрито несподіваний секрет довголіття

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Щоб стати довгожителем, необхідно харчуватися лише натуральною їжею, "перестати вживати вітаміни і добавки, а також відмовитися від щеплень, в тому числі від грипу".

Такий висновок озвучив засновник Інституту трансформативності медицини імені Лоуренса Дж. Еллісона в Університеті Південної Каліфорнії Девід Ангус на щорічній асамблеї "Здорова Москва".

Про це повідомляється на сайті Московського департаменту охорони здоров'я.

За вечерею вчений порекомендував випивати келих хорошого вина. "І що важливо! Не залишайтеся на самоті", – додав Ангус.

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Розкрито несподіваний секрет довголіття

Розкрито несподіваний секрет довголіття

bagnet.org

Лікар також закликав людей завершувати всі справи як мінімум за дві години до сну, щоб не перевантажувати мозок. За його словами, рганізм слід привчати до режиму дня і створити для себе комфортне і тихе спальне місце. Крім того, Ангус порадив побільше рухатися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мешканка новозеландського міста Мосгил Мюріель Барбара, якій виповнилося 100 років, назвала секретом свого довголіття повноцінний сон і здорове харчування.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
США
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