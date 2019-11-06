Що робити, якщо вага стоїть на місці: дієтологиня дала поради

Дієтологиня і лікарка Вікторія Кляуз розповіла про те, чи буває фаза плато при схудненні.

"Процес зниження ваги завжди відбувається стрибкоподібно", – зазначила вона в своєму Telegram-каналі.

За словами дієтологині, чим швидше "йдуть" кілограми на початку схуднення, тим імовірніший розвиток пауз – коли "вага стоїть".

Ваги 24 канал

"У такі періоди важливо переглянути своє харчування, посилити або додати фізичні навантаження, не панікувати і продовжувати дотримуватися режиму правильного харчування", – уточнила Кляуз.

Однак, за її словами, якщо ви працюєте над зниженням ваги, а результату немає протягом місяця, то потрібен більш детальний аналіз ситуації, бажано з фахівцем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український дієтолог розповів, як схуднути в проблемних місцях.

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