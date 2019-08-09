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/ Здоровий спосіб життя

Розвінчано черговий міф про шкідливість кави перед сном

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Вживання кави протягом чотирьох годин перед сном ніяк не впливає на його якість і тривалість.

Такими є результати дослідження, яке провели вчені з Флоридського Атлантичного університету та їхні колеги з декількох наукових установ США, передає "Російська газета".

Відзначається, що брали участь у них 785 осіб. Усі вони – афроамериканці, середній вік яких склав 63,7 роки, дві третини з них – жінки.

Кава не завжди шкодить здоровому сну

Кава не завжди шкодить здоровому сну

Ілюстрація

Вчені вирішили з'ясувати, як вечірнє вживання алкоголю, нікотину і кофеїну впливає на сон. Так, кожному видали актіограф (датчик, що фіксує активність протягом дня), також вони вели щоденні щоденники сну, в яких записували, скільки алкоголю, кофеїну або нікотину вони споживали протягом чотирьох годин перед тим, як відправитися в ліжко.

У результаті залежності між вечірньою кавою і параметрами сну не виявилося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, що схильність до вживання кави не є ні фактором ризику онкологічних захворювань, ні способом захисту від раку.

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Місце
США
Тег
кава
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