"Розруха в головах!" Лікар назвала головну причину проблем зі здоров'ям

Найбільша проблема у людей зі здоров'ям – це проблема з головою:

страх їжі;

демонізація продуктів;

таблетки/supplements;

замість їжі – крапельниці;

чудотворні японські препарати за типом "інтхунь";

віра в псевдолікарів і магічні ритуали;

гомеопатія;

"дірявий кишечник";

анорексія/булімія/РХП;

вшитий в шкіру пластир;

іонізовані процедури/продукти;

активатори жироспалювання;

лікування доктором Google.

І це тільки початок мого списку причин, чому у багатьох проблема з кишечником, щитовидною залозою і вагою. Відсутність знань і часу на те, щоб їх отримати, змушує вірити людей в Світову нісенітницю. Мені кожен день люди задають питання, які їх турбують і не дають покращувати здоров'я, зробивши правильний крок. А все тому, що "так сказав той-то" і написано "там-то". Але найстрашніше не це (я то з цим розберуся і навчу), а ось те, що за поширення брехливої і неправдивої/недоведеної інформації беруться лікарі з області харчування, гормонів і всього того, що так важливо – це реально свавілля! Я б взагалі видалила всі акаунти тих, хто пише відверту маячню, таблеткові протоколи, якісь засоби для детоксу і як "омолодитися" за тиждень.

Колаж

Давайте вирощувати не тільки себе фізично, а й ментально – включати критичне мислення, вчитися з достовірних джерел, не бути байдужим до того, що відбувається. Звичайно, простіше зробити собі "укольчик" або полетіти в "Шено" за шалені гроші, ніж перестати собі брехати і є не нижче, ніж забезпечення вашого метаболізму. Останнє – це непроста задача, але вона безкоштовна і здійсненна, правда потрібно почекати. А вам же ніколи? 40 років втратили на дієтах, загубили здоров'я і не думали, що життя проходить не так, як би вам хотілося?

Кожен повинен займатися своєю справою. Медична освіта, можливо, багатьом лікарям (вибачте), на жаль, нічого не дала (ось тут я чхнула). Є величезний вибір лікарів доказової медицини – шукайте свого! Не всі лікарі володіють біохімією, а це значить – не всі вам допоможуть з харчуванням! Мати багато підписників в інст – це нічого не означає, дивіться на результати пацієнтів і зворотний зв'язок.

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