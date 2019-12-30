Головна Новини
МоваЯзык
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здоровий спосіб життя

"Розруха в головах!" Лікар назвала головну причину проблем зі здоров'ям

473
Читати матеріал російською

Найбільша проблема у людей зі здоров'ям – це проблема з головою:

  • страх їжі;

  • демонізація продуктів;

  • таблетки/supplements;

  • замість їжі – крапельниці;

  • чудотворні японські препарати за типом "інтхунь";

  • віра в псевдолікарів і магічні ритуали;

  • гомеопатія;

  • "дірявий кишечник";

  • анорексія/булімія/РХП;

  • вшитий в шкіру пластир;

  • іонізовані процедури/продукти;

  • активатори жироспалювання;

  • лікування доктором Google.

Новини
Гомеопатия: эффективность лечения – ноль

І це тільки початок мого списку причин, чому у багатьох проблема з кишечником, щитовидною залозою і вагою. Відсутність знань і часу на те, щоб їх отримати, змушує вірити людей в Світову нісенітницю. Мені кожен день люди задають питання, які їх турбують і не дають покращувати здоров'я, зробивши правильний крок. А все тому, що "так сказав той-то" і написано "там-то". Але найстрашніше не це (я то з цим розберуся і навчу), а ось те, що за поширення брехливої і неправдивої/недоведеної інформації беруться лікарі з області харчування, гормонів і всього того, що так важливо – це реально свавілля! Я б взагалі видалила всі акаунти тих, хто пише відверту маячню, таблеткові протоколи, якісь засоби для детоксу і як "омолодитися" за тиждень.

"Розруха в головах!" Лікар назвала головну причину проблем зі здоров'ям

Колаж

Давайте вирощувати не тільки себе фізично, а й ментально – включати критичне мислення, вчитися з достовірних джерел, не бути байдужим до того, що відбувається. Звичайно, простіше зробити собі "укольчик" або полетіти в "Шено" за шалені гроші, ніж перестати собі брехати і є не нижче, ніж забезпечення вашого метаболізму. Останнє – це непроста задача, але вона безкоштовна і здійсненна, правда потрібно почекати. А вам же ніколи? 40 років втратили на дієтах, загубили здоров'я і не думали, що життя проходить не так, як би вам хотілося?

Кожен повинен займатися своєю справою. Медична освіта, можливо, багатьом лікарям (вибачте), на жаль, нічого не дала (ось тут я чхнула). Є величезний вибір лікарів доказової медицини – шукайте свого! Не всі лікарі володіють біохімією, а це значить – не всі вам допоможуть з харчуванням! Мати багато підписників в інст – це нічого не означає, дивіться на результати пацієнтів і зворотний зв'язок.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Толстікова Катерина Толстікова
Тема
здоров'я
Місце
Україна
Теги
медицина харчування
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини