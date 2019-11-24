Фітнес в офісі: відомий тренер показав ефективний комплекс вправ

Відомий український фітнес-тренер Ярослав Сойников показав простий комплекс із трьох вправ, які легко зробити в офісі під час обідньої перерви.
"Коротке, інтенсивне тренування вдень перезавантажує роботу мозку. Ви повертаєтеся на робоче місце вже іншою людиною в плані ефективності своєї професійної діяльності", – розповів Сойников в ефірі ObozTV.
За словами Сойникова, таку розминку можна провести навіть у сукні чи в діловому костюмі.
Ідея тренування – в тому, щоб розтягнути і "включити" м'язи уздовж всього тіла.
Вправа №1
Зробити вдих, мах руками вгору (прогинаючи спину назад) і одночасно крок вперед. Потім – такий самий крок назад, мах руками назад і нахил вниз. Повторити вправу з іншою ногою.
"Так ми розтягуємо всю передню поверхню: від задньої лінії – від ноги, яка залишилася стояти – і до кінчиків пальців... Це не складно. Ви можете зробити кілька повторів і відчути, як тіло починає дихати, рухатися, працювати", – порадив тренер.
Розминка з нахилом
Вправа №2
Тепер добре розтягнути м'язи в бічній площині. Зробити крок вліво, при цьому піднятими вгору руками потягнутися вправо. Потім перехресний крок вправо – і потягнутися руками вліво. Змінити ногу і повторити.
Розминка м'язів в бічній площині
Вправа №3
Одна нога залишається на підлозі (як ніжка циркуля), другою треба зробити крок вперед/назад і витягнутими в один бік руками "намалювати" коло навколо своєї осі. Повторити з другою ногою.
"Ця вправа мені дуже подобається. Вона комфортна з точки зору одягу, тому що піднімати руки над головою в піджаку-сорочці не завжди зручно", – зізнався Сойников.
Розминка-поворот (як правильно виконувати вправу – дивіться на відео)
Він наголосив, що робити крок ногою під час повороту тулуба – важлива умова.
"Суглоби стегон зазнають найбільшого стресу від сидіння. Коли ви зміщуєте ноги, робите крок, то як раз даєте можливість порухатися цим суглобам", – пояснив фітнес-тренер.
Фітнес в офісі: прості вправи допоможуть "перезавантажити" мозок
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