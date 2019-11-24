Фітнес в офісі: відомий тренер показав ефективний комплекс вправ

Відомий український фітнес-тренер Ярослав Сойников показав простий комплекс із трьох вправ, які легко зробити в офісі під час обідньої перерви.

"Коротке, інтенсивне тренування вдень перезавантажує роботу мозку. Ви повертаєтеся на робоче місце вже іншою людиною в плані ефективності своєї професійної діяльності", – розповів Сойников в ефірі ObozTV.

За словами Сойникова, таку розминку можна провести навіть у сукні чи в діловому костюмі.

Ідея тренування – в тому, щоб розтягнути і "включити" м'язи уздовж всього тіла.

Вправа №1

Зробити вдих, мах руками вгору (прогинаючи спину назад) і одночасно крок вперед. Потім – такий самий крок назад, мах руками назад і нахил вниз. Повторити вправу з іншою ногою.

"Так ми розтягуємо всю передню поверхню: від задньої лінії – від ноги, яка залишилася стояти – і до кінчиків пальців... Це не складно. Ви можете зробити кілька повторів і відчути, як тіло починає дихати, рухатися, працювати", – порадив тренер.

Розминка з нахилом

Вправа №2

Тепер добре розтягнути м'язи в бічній площині. Зробити крок вліво, при цьому піднятими вгору руками потягнутися вправо. Потім перехресний крок вправо – і потягнутися руками вліво. Змінити ногу і повторити.

Розминка м'язів в бічній площині

Вправа №3

Одна нога залишається на підлозі (як ніжка циркуля), другою треба зробити крок вперед/назад і витягнутими в один бік руками "намалювати" коло навколо своєї осі. Повторити з другою ногою.

"Ця вправа мені дуже подобається. Вона комфортна з точки зору одягу, тому що піднімати руки над головою в піджаку-сорочці не завжди зручно", – зізнався Сойников.

Розминка-поворот (як правильно виконувати вправу – дивіться на відео)

Він наголосив, що робити крок ногою під час повороту тулуба – важлива умова.

"Суглоби стегон зазнають найбільшого стресу від сидіння. Коли ви зміщуєте ноги, робите крок, то як раз даєте можливість порухатися цим суглобам", – пояснив фітнес-тренер.

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