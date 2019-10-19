Розкрита смертельна небезпека алкоголю в малих дозах

Часте вживання невеликих порцій алкоголю може бути більш небезпечним, ніж рідкісне зловживання спиртним.

До такого висновку прийшли вчені Медичного коледжу Корейського університету, йдеться на сайті Європейського товариства кардіологів.

Дослідники проаналізували дані 9 776 956 осіб, у яких раніше не була діагностована фібриляція передсердь.

Виявилося, що кількість випитих порцій алкоголю на тиждень корелювала з ризиком фібриляції передсердь незалежно від статі і віку. При цьому рідкісне зловживання спиртними напоями не демонстрував чіткого зв'язку з миготливою аритмією. Імовірність фібриляції передсердь збільшувалася на два відсотки з кожним додатковим грамом вживаного алкоголю на тиждень.

Алкоголь 24 канал

Повна відмова від алкоголю також сприяла більш високому ризику серцевої недостатності в порівнянні з тим, що мало п'є.

Однак дослідники підкреслюють, що захисний ефект невеликої кількості спиртного повинен бути підтверджений в додаткових дослідженнях. На даний момент не ясно, чи дійсно він існує або є наслідком неврахованих факторів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтолог і експерт по правильному харчуванню Ольга Усенко розповіла, як правильно пити алкоголь.

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