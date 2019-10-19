Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здоровий спосіб життя

Розкрита смертельна небезпека алкоголю в малих дозах

1.1т Читати матеріал російською

Часте вживання невеликих порцій алкоголю може бути більш небезпечним, ніж рідкісне зловживання спиртним.

До такого висновку прийшли вчені Медичного коледжу Корейського університету, йдеться на сайті Європейського товариства кардіологів.

Дослідники проаналізували дані 9 776 956 осіб, у яких раніше не була діагностована фібриляція передсердь.

Виявилося, що кількість випитих порцій алкоголю на тиждень корелювала з ризиком фібриляції передсердь незалежно від статі і віку. При цьому рідкісне зловживання спиртними напоями не демонстрував чіткого зв'язку з миготливою аритмією. Імовірність фібриляції передсердь збільшувалася на два відсотки з кожним додатковим грамом вживаного алкоголю на тиждень.

Алкоголь

Алкоголь

24 канал

Повна відмова від алкоголю також сприяла більш високому ризику серцевої недостатності в порівнянні з тим, що мало п'є.

Новини
Названо топ-5 причин, чому алкоголь шкодить сексу

Однак дослідники підкреслюють, що захисний ефект невеликої кількості спиртного повинен бути підтверджений в додаткових дослідженнях. На даний момент не ясно, чи дійсно він існує або є наслідком неврахованих факторів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтолог і експерт по правильному харчуванню Ольга Усенко розповіла, як правильно пити алкоголь.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини