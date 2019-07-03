Літо – це пора, коли хочеться схопити момент і максимально насолодитися відпусткою. Роботизовані аптеки продовжують "Курс на знижки"*.

Щоб поїздка до морського узбережжя вдалася, або подорож в одну з жарких країн склалася, необхідно попередити проблеми зі здоров'ям на відпочинку. До кінця липня діє знижка до 30% на важливі товари*.

При плануванні довгоочікуваної відпустки варто замовити квитки, забронювати житло і подбати про здоров'я. Досить упакувати у валізу все необхідне, щоб відпочиваючим не довелося гарячково шукати лікарські та гігієнічні засоби. Протягом липня роботизовані аптеки "Благодія", "Аптека Копійка" і "Аптека АНЦ" подовжують тримати "Курс на знижки", пропонуючи необхідні товари за зміненою ціною.

МОЗ України рекомендує взяти з собою знеболюючі, антисептик і засоби захисту від сонця (при поїздці в спекотні країни). Подорож з дитиною не дозволяє обмежитися цим переліком. У валізі має бути дитяче харчування та інші важливі засоби. Більшість необхідних товарів для довгої дороги і для комфортного відпочинку знаходиться в аптеках. Маючи все необхідне під рукою, можна вирушати і в спонтанні подорожі.

Роботизовані аптеки пропонують швидке обслуговування за допомогою PharmBot, необхідні кошти і "Курс на знижки". З ними можна підготуватися до важливої події літа – поїздці на відпочинок.

Нагадуємо, акція "Курс на знижки" в аптеках суб'єктів, з якими укладені відповідні ліцензійні договори на використання торгових марок, промислових зразків "Аптека АНЦ", "Благодія" і "Аптека Копійка" триває з 01 червня до 30 липня 2019 року за наявності товару в аптеках. Деталі можна уточнити у провізорів аптек. В рамках акції ціна популярних товарів знижена до 30% *.

*Інформацію про ціну на товар до і після застосування знижки, про співвідношення до попередньої ціни реалізації і про асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 30%.

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