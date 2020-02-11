Робить день: дієтологиня розповіла, чому не можна забувати про сніданок

Часто, піклуючись про стрункість або через банальне "проспав", багато хто відмовляється від сніданку, мовляв, зараз кава, а за обідом – наздожену.

Однак дієтологи в цьому питанні категоричні: снідати потрібно завжди, адже цей прийом їжі для організму значить набагато більше, ніж може здатися, і безпосередньо впливає на хід майбутнього дня.

Дієтологиня Галина Купцова розповіла читачам MedOboz, чому потрібно обов'язково їсти вранці, і як виробити в собі цю звичку.

Сніданок заряджає енергією і позитивом Imom

Денний заряд енергії

Вранці організм особливо потребує підживлення, особливо, якщо ви не схильні вечеряти пізно або ситно. І задовольнити потребу в силах і енергії може саме повноцінний прийом їжі (а не чашка кави з молоком і цукром, як багато хто звик).

Так, саме ранкова трапеза підвищує вашу працездатність і ефективність на 30%.

Підвищення стресостійкості

Ситий організм набагато легше реагує на стреси. Численні дослідження показують, що люди, які регулярно снідають, менше схильні до стресів і їх негативних наслідків, ніж ті, хто відмовляється від ранкового прийому їжі.

Покращення роботи мозку

Навіть якщо ви не відчуваєте голоду після пробудження, це ще не означає, що ваш організм не потрібно годувати. Так, після активних нічних процесів в органах і системах, виникає, знову ж таки, колосальна нестача енергії. А при такому дефіциті, як відомо, всі когнітивні функції знижуються.

Крім того, в результаті досліджень було доведено, що у людей, які систематично снідають, вікові пошкодження структур мозку сповільнюються, що відстрочує розвиток таких хвороб, як наприклад, хвороба Альцгеймера.

Профілактика ГРВІ

Як показують спостереження лікарів, пацієнти, які не звикли снідати, частіше хворіють на різні вірусні та бактеріальними інфекції.

Все тому, що наявність сніданку впливає ще й на силу імунітету. Так, через відсутність своєчасного ранкового прийому їжі (годину-півтори після пробудження) травні ферменти "перегорають", що погано відбивається на стані захисних функцій організму.

Турбота про фігуру

Комусь може здатися, що, відмовившись від сніданку, можна схуднути або як мінімум поберегти фігуру. Однак це зовсім не так. Справа в тому, що ранковий прийом їжі "розпалює" правильне травлення, при цьому все, що ви з'їсте в першій половині дня, переробляється в енергію, а не підшкірний жир.

Більш того, повноцінний сніданок страхує вас від постійного бажання перекусити протягом дня, що також позитивно відбивається на стані фігури.

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Як привчити себе снідати?

Наша експертка радить для першого прийому їжі вибирати кашу (будь-яку), яйця або легке м'ясо. Але якщо ви не звикли їсти після пробудження, потрібно привчати себе поступово ("запихання" через силу з першого дня навряд чи піде на користь вашому самопочуттю).

"Для того, щоб увійти в режим, для першого сніданку підготуйте йогурт (навіть пара столових ложок вже допоможе "розгойдатися"). На наступний день до йогурту можна додати сухофрукти або злаки (наприклад, насіння чіа або льон), далі – яйце з тостом . Так, за тиждень ви виробите в собі звичку (як випити чашку чаю або кави, не відкриваючи очей), почнете відчувати повноцінний голод і більше не будете забувати про цей важливий ранковий ритуал", – каже Купцова.

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