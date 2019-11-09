"Буде в кайф!" Тренер розповів, як змусити себе робити зарядку

На ранковий комплекс фізичних вправ достатньо виділяти 30-45 хвилин щодня. Але навіть 10-хвилинна зарядка допоможе привести тіло в тонус і поліпшити самопочуття.

Про те, як мотивувати себе займатися спортом, в ефірі ObozTV розповів відомий український тренер із фітнесу, майстер-тренер по TRX Ярослав Сойников.

"Фізичні вправи до сніданку – благо. Це можна однозначно рекомендувати", – наголосив Сойников.

Він нагадав про низку досліджень, які підтверджують користь фізичних навантажень натщесерце. А ось який саме спорт обирати – нехай кожен вирішує для себе сам, порадив тренер.

"Дуже важливий момент: полюбити вправи. Вони мають бути в кайф. Людина має прокидатися з передсмаком... Наприклад, якщо ви не любите бігати і це викликає у вас відторгнення – скоріше за все, це не благо для вашого тіла. Тому варто знайти те, що припаде до душі", – пояснив він.

Сойников показав кілька простих вправ для ранкової розминки (дивіться на відео)

Сойников зізнався, що його улюблений вид тренувань одразу після пробудження – це йога.

"Комусь у кайф пробіжка. Комусь – тягати залізо. Це краще, аніж нічого не робити", – додав спортсмен.

Тим, у кого вранці не вистачає часу, він порадив займатися хоча би 10 хвилин.

"Це надзвичайно дисциплінує. Перші дії вранці формують ваш образ мислення, порядок у голові. І задля ефективності вашого робочого дня краще включити фізичні вправи до ранкового ритуалу", – розповів Сойников.

Як найбільш доступний варіант він запропонував комплекс універсальних вправ, які роблять під час розминки на різних спортивних заняттях.

"Якщо ви не хочете морочитися вивченням якихось нових технік і вам схотілося просто помахати руками, зробити кругові рухи тазом, корпусом, колінами – це окей. Ті вправи, які ми в дитинстві чи в юності робили на розминці – вони класні", – запевнив майстер.

Головна порада тренера: вправи мають бути в кайф Allyssonblog.com / AdobeStock

OBOZREVATEL також нагадує, що стрункі люди частіше за все не пропускають сніданок – до такого висновку дійшли американські вчені з Корнельського університету. А відома дієтологиня Вікторія Кляуз назвала продукти, які вживати вранці не бажано.

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