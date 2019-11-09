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/ Здоровий спосіб життя

"Буде в кайф!" Тренер розповів, як змусити себе робити зарядку

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На ранковий комплекс фізичних вправ достатньо виділяти 30-45 хвилин щодня. Але навіть 10-хвилинна зарядка допоможе привести тіло в тонус і поліпшити самопочуття.

Про те, як мотивувати себе займатися спортом, в ефірі ObozTV розповів відомий український тренер із фітнесу, майстер-тренер по TRX Ярослав Сойников.

"Фізичні вправи до сніданку – благо. Це можна однозначно рекомендувати", – наголосив Сойников.

Він нагадав про низку досліджень, які підтверджують користь фізичних навантажень натщесерце. А ось який саме спорт обирати – нехай кожен вирішує для себе сам, порадив тренер.

"Дуже важливий момент: полюбити вправи. Вони мають бути в кайф. Людина має прокидатися з передсмаком... Наприклад, якщо ви не любите бігати і це викликає у вас відторгнення – скоріше за все, це не благо для вашого тіла. Тому варто знайти те, що припаде до душі", – пояснив він.

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Сойников показав кілька простих вправ для ранкової розминки (дивіться на відео)

Сойников показав кілька простих вправ для ранкової розминки (дивіться на відео)

Сойников зізнався, що його улюблений вид тренувань одразу після пробудження – це йога.

"Комусь у кайф пробіжка. Комусь – тягати залізо. Це краще, аніж нічого не робити", – додав спортсмен.

Тим, у кого вранці не вистачає часу, він порадив займатися хоча би 10 хвилин.

"Це надзвичайно дисциплінує. Перші дії вранці формують ваш образ мислення, порядок у голові. І задля ефективності вашого робочого дня краще включити фізичні вправи до ранкового ритуалу", – розповів Сойников.

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Як найбільш доступний варіант він запропонував комплекс універсальних вправ, які роблять під час розминки на різних спортивних заняттях.

"Якщо ви не хочете морочитися вивченням якихось нових технік і вам схотілося просто помахати руками, зробити кругові рухи тазом, корпусом, колінами – це окей. Ті вправи, які ми в дитинстві чи в юності робили на розминці – вони класні", – запевнив майстер.

Головна порада тренера: вправи мають бути в кайф

Головна порада тренера: вправи мають бути в кайф

Allyssonblog.com / AdobeStock

OBOZREVATEL також нагадує, що стрункі люди частіше за все не пропускають сніданок – до такого висновку дійшли американські вчені з Корнельського університету. А відома дієтологиня Вікторія Кляуз назвала продукти, які вживати вранці не бажано.

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Теми
Дієти та фітнес Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Ярослав Сойніков
Теги
Фітнес спорт
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