Рак забезпечений? Названо сигарети-потенційні вбивці

Сигарети без фільтра є найнебезпечнішими: вони збільшують ризик смерті від раку легенів майже у два рази.

Про це заявили вчені з Медичного університету Південної Кароліни. Вони назвали найбільш смертоносний вигляд куріння. "Багато хто вважає, що ультралегкі цигарки можуть бути безпечніше, але це не так", – попередила автор дослідження доктор Ніна Томас, повідомляє MedicalXpress.

Вчені проаналізували дані понад 14 тисяч осіб від 55 до 74 років: всі вони були курцями зі стажем не менше 30 років.

Куріння викликає рак UBR.ua

Як з'ясувалося, ймовірність захворіти на рак легенів у тих, хто вважав за краще сигарети без фільтра, була на 40% вищою, ніж у інших курців.

Крім того, курці сигарет без фільтра були більш залежні від нікотину, ніж інші учасники експерименту. Дослідники припускають, що це пов'язано з більш високим вмістом смол у тютюновому димі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, що куріння призводить до зменшення розмірів статевого члена, а також провокує розвиток еректильної дисфункції.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!