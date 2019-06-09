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/Здоровий спосіб життя

П'ять кроків, які допоможуть назавжди кинути курити

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Є п'ять робочих рад, які дійсно можуть допомогти запеклому курцеві в боротьбі зі своєю згубною звичкою.

Про це розповів фахівець з психоневрологічними розладів Девід Кокс, повідомляє The Guardian.

Серйозною помилкою є відтермінування останньої сигарети, скорочення кількість споживання їх або рішення кинути "в понеділок", - за статистикою, найбільше шансів не повернутися до паління у тих, хто кинув в один момент і твердо вирішив більше не курити.

П'ять кроків, які допоможуть назавжди кинути курити

Також не варто боятися заміни сигарет, не нехтувати використовувати нікотинові пластирі або назальні спреї, - ці засоби допоможуть зменшити тягу до нікотину.

Допомогти можуть і електронні сигарети, якщо нікотинові пластирі не працюють. За статистикою, ці пристосування збільшують шанси людини кинути курити вдвічі, оскільки з ними руки зайняті і зберігається соціальний елемент куріння, при цьому, вони куди менш шкідливі.

В процесі відмови від сигарет потрібно максимально уникати тригерів, - речей, які тим чи іншим чином можуть викликати бажання закурити в повсякденному житті.

П'ять кроків, які допоможуть назавжди кинути курити

Також неймовірно корисною може бути підтримка інших людей в боротьбі з курінням. Це можуть бути як спеціальні групи, так і друзі, знайомі, які мають подібний досвід.

Нагадаємо, раніше стало відомо, який крок може дозволити людям назавжди кинути алкоголь і наркотики.

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