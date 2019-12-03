Психологічні засоби відновлення в спорті

Раніше вчені вважали. що психологічна стійкість і вміння налаштувати себе в будь-який період спортивної кар'єри або життя в цілому залежить від генетики людини або від кількості накопиченого життєвого досвіду. У наші дні це не так. Тренер, лікар або сам спортсмен за допомогою різних психологічних прийомів можуть підвищити рівень психологічної підготовки, що в свою чергу зможе підвищити моральний настрій спортсмена, вміння впоратися зі стресами під час виступів, а також налагодити стан готовності. Психологічний тренінг використовується як в індивідуальних видах спорту, так і в командних.

До самих елементарних методик боротьби зі стресом і його профілактики відносяться:

концентрація уваги на основній меті, відкинувши всі непотрібні запитання;

вивчення прийомів релаксації, таких як м'язове розслаблення і повільне, контрольоване дихання;

уявне моделювання ігрової ситуації або певного прийому - чітке налагодження і вибудовування режиму тренувань і відпочинку, а також перевірка спортивного інвентарю та спорядження в період підготовки до змагань.

Для більш швидкого відновлення сил після змагань рекомендується використовувати самонавіюваний сон. Спортсмен повинен навчитися занурювати себе на певний час у сон і самостійно виходити з нього бадьорим. Тривалість самонавіюваного сну від 20 до 40 хв.

Одним із способів відновлення душевної рівноваги, ліками від психічних розладів є музика. Вона з давніх часів вважається способом задоволення духовних запитів людини. Цілюща сила музики заслужила визнання у багатьох народів, багато відомих діячів медицини розглядали її як ефективний засіб впливу на настрій, психічний стан і весь організм хворого. Згодом музикотерапія, тобто використання музики з метою лікування, профілактики і зміцнення здоров'я, міцно закріпилася на наукових рейках.

Також спортсмени можуть проводити саморегуляцію для зниження стресу і емоційної напруги, промовляючи такі фрази в розумі (відношення до змагань спокійне... повна впевненість в своїх силах, мою увагу зосереджено на майбутньому змаганні... ніщо стороннє мене не відволікає... будь-які труднощі і різні перешкоди мене тільки мобілізують на перемогу) таке тренування може тривати не довше 5 хвилин.

Ілюстрація

Перерахуємо види діяльності, які можуть допомогти спортсменові зняти напругу або допомогти активізувати його, якщо він відчуває себе пригнічено, гнітюче, пасивно:

Мета: Загальне розслаблення в стані неспання. Уявний образ: приємна сцена – така, як улюблений вид діяльності або улюблене місце. Фрази, які потрібно говорити собі: я відчуваю себе розслаблено, тепло, важко. М'язова релаксація: постарайтеся відчувати себе розслаблено, називаючи кожен м'яз на ім'я, щоб більше розслабитися під час неспання. Потягніться і вдихніть. Прийоми, що виконуються на місці змагання: перевірка на місці змагання, перевірка дихання і вправи. Мета: Сон. Уявний образ: такий же, як і вище. Використовуйте кольорові образи і образ потоку води. Позбавтеся неспокою або сцен, що відволікають увагу. М'язова релаксація така ж, як і вище, але і ближче до стану сну. Мета: Тепло. Уявний образ: спокійна або активна сцена, що створює приємне тепло. Фрази: я відчуваю, як кров приливає до моїх рук і ніг. Я відчуваю розслабленість і тепло. М'язова релаксація: включіть механізм м'язової релаксації. Прийоми: маленький ручний термометр. Покладіть руку на лоб. Якщо рука прохолодніше чола, збільште дозу тепла. Мета: Активація. Уявний образ: уявіть ідеальний виступ, прорепетируйте специфічні моменти виступу. Уявіть, що ви починаєте змагання розслаблено, з готовністю і впевненістю. Фрази: я відчуваю себе розслаблено, я готовий, енергія переповнює моє тіло, руки, ноги; я відчуваю себе розслаблено, хоча готовий швидко рухатися. М'язова релаксація: перевірте м'язи на розслаблення, хоча і з готовністю до руху. Прийоми: ті ж, що і вище. Якщо ритми серця низькі, збільште їх. Уявіть собі свій виступ, так якщо б це було вашим другим "Я".

Аутогенне психом'язове тренування має на меті навчити спортсмена свідомо коригувати деякі автоматичні процеси в організмі. Воно особливо необхідне для відновлення, в перервах між змаганнями або підходах до снарядів, сутичок, забігів. Сенс аутогенного тренування полягає в повільному уявному проголошенні заспокійливих фраз при повному м'язовому розслабленні.

Щоб правильно регулювати вплив стресів на спортсмена, необхідно, визначити джерело стресів і симптоми спортсмена на стрес. Джерела стресів можуть носити і загальний характер - це рівень життя, навчання, харчування та робота, стосунки з друзями, в сім'ї, погода, стан здоров'я, cон і ін., та спеціальний характер - це працездатність на змаганнях і тренуваннях, відновлення і стомлюваність, стан тактики і техніки, потреба у відпочинку, інтерес до активності і до занять, психологічна стійкість, хворобливі відчуття в м'язах і внутрішніх органах і ін. Потрібно враховувати, що при комплексному застосуванні психологічних процедур, їх ефективність збільшується. Комплекс дій із застосуванням всіх названих вище методів, має великий відновлювальний вплив на організм спортсмена після напруженої змагальної і тренувальної діяльності.

Якщо необхідно швидке відновлення сил в процесі перевтоми, то можна також використовувати гіпнотичне навіювання: воно найбільш дієве, а іноді є єдиним способом усунення перенапруг і перевтоми.

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