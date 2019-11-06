Психолог назвала способи, що допомагають швидко заснути

Лягти в ліжко, торкнутися подушки і "відключитися" - мрія багатьох, особливо якщо вранці потрібно вставати на роботу. Але на жаль, через стреси і активні ритми життя це не всім під силу.

Приймати снодійне – не варіант, після нього вранці голова "квадратна", та й побічних ефектів від нього багато. Тому потрібно вчитися швидко засипати без допомоги аптечки.

Сімейний психолог, психотерапевт Лариса Россол поділилася з читачами MedOboz декількома вірними методиками, які допоможуть швидко розслабитися і налаштуватися на сон. Кожна з них виконується вже лежачи в ліжку в повній готовності спати.

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Легкий спосіб швидко заснути Shutterstock

Сильно напружтеся

Щоб розслабитися, потрібно для початку напружитися, тільки не ментально, а фізично. Отже, максимально до тремтіння напружте стопи і пальці, потім розслабте. Далі також напружтеся, тільки підключіть до процесу м'язи ніг і живіт, після появи тремтіння знову розслабтеся. Далі також "включіть" напругу у всьому тілі, затримайтеся в крайній точці на 10 секунд і знову розслабтеся. При необхідності повторіть все кілька разів, поки не заснете.

Прокрутіть день в зворотному порядку

Згадайте в подробицях, як пройшов ваш день, але навпаки, починаючи з вечора. Максимально яскраво уявіть, як ви вкладалися в ліжко, потім приймали ванну, як протирали стіл після вечері, як вечеряли, як готували їжу і так кожну подіяю до самого пробудження вранці. Тільки навряд чи вам вдасться прокрутити весь день повністю - ті, хто користувався цим методом, до "дзвінка будильника" ще не доходили.

Такий спосіб працює дуже ефективно, оскільки допомагає уникнути тривожних думок і "провалитися" в обійми Морфея.

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Дихайте рахуючи

Ще одна ефективна техніка – дихання за рахунком "4-7-8". Так, відраховуючи 4 секунди, повільно зробіть вдих носом, потім, рахуючи до 7, затримайте дихання, далі плавно видихайте ротом и рахуйте до 8. Повторіть так кілька разів.

Цей метод допомагає не тільки налаштувати організм на "нічне дихання", але і дозволяє сконцентруватися на рахунку і правильності вдихів-видихів, ведучи ваші думки від повсякденних турбот.

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