Провокують стрес і паніку: медики назвали небезпечні для нервів продукти

Солодощі, кофеїн і алкоголь чинять сильний негативний вплив на емоційний стан людини. У деяких випадках вони можуть привести до панічних атак.

Такого висновку дійшли американські медики, які займаються вивченням впливу харчування на психіку, пише Psyhology Today.

"Вживання кофеїну також пов'язано з підвищеним ризиком виникнення тривоги. Його споживання підвищує рівень адреналіну, норадреналіну і кортизола в крові, що викликає почуття "нервозності" у здорових людей, а також почуття підвищеної генералізованої тривоги і в деяких випадках нападів паніки у осіб, схильних до занепокоєння", – повідомив доктор медицини Джеймс Лейк.

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Він також зазначив, що схожий вплив має велика кількість чаю. Для того, щоб знизити ризики негативних наслідків, потрібно вживати продукти, багаті на триптофан.

Зокрема, це риба, шпинат, банани, овес, гарбузове насіння і кунжут. Також тривогу знижують кефір, квасоля, солоні огірки і овочі.

Як писав OBOZREVATEL, медики назвали популярні дієти, які можуть не тільки не знизити вагу, але і збільшити її. Одна з них – міфічне роздільне харчування.