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/ Здоровий спосіб життя

Проти грипу та застуди: тренерка поділилася зарядкою для імунітету

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Заробити переохолодження, простуду і різні ГРВІ восени – справа хвилинна, тим більше, якщо погода ніяк не заспокоїться.

Щоб уберегтися від постільного режиму, важливо не тільки правильно вдягатися, харчуватися і добре спати, а й налаштувати свій організм на необхідність своєчасно адаптуватися до примх природи і правильно чинити опір атакам вірусів і бактерій.

Фітнестренерка і вчителька йоги Галина Арвахі рекомендує читачам MedOboz кожен ранок починати з нескладної гімнастики, яка допомагає покращити терморегуляцію, зміцнити імунітет і прискорити виведення з організму шкідливих речовин, що пригнічують його сили. Адже, за її словами, особливий комплекс допомагає налагодити роботу дихальної системи, прискорити лімфо- і кровообіг, а також сприяє очищенню слизових оболонок і прискорює регенерацію клітин.

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Зарядка для зміцнення імунітету

Зарядка для зміцнення імунітету

24 Канал

Вправа №1

Станьте прямо, ноги разом, руки вільні. На видиху нахиліться корпусом униз, пальцями або долонями торкніться підлоги. Коліна прямі, спина розслаблена, дихання – рівне. Затримайтеся так на 5 рахунків, потім нахиліться ще нижче, перенісши долоні за стопи і затримайтеся так ще на 5 рахунків. Потім через круглу спину плавно поверніться у вихідне положення, відпочиньте і повторіть ще двічі.

Примітка: якщо вам складно виконати вправу зі зведеними ногами, злегка розведіть їх до ширини плечей.

Вправа №2

Стоячи розведіть ноги на дві ширини плечей, руки вільні. Видихаючи, нахиліться вперед, долонями упріться в підлогу під головою на лінії зі стопами. Спину тримаєте рівною, куприк не підкручуйте (інакше може розболітися спина). Затримайтеся так на 5 рахунків, потім нахиліться ще нижче, намагаючись дістати верхівкою до долонь. Постійте так ще 5 рахунків, при цьому дихайте рівно. Поверніться у вихідне положення через круглу спину, відпочиньте і повторіть ще двічі.

Вправа №3

Встаньте в позу собаки (упор на коліна та долоні), дотримуючи у суглобах прямий кут. Прогніться в попереку вниз, плавно піднімайте і відводите стегна назад, одночасно випрямляючи руки і ноги. Ваше тіло в крайній точці має утворити трикутник стосовно підлоги. Стопи тримайте повністю притиснутими до підлоги, хребет – витягайте. Затримайтеся в такому положенні на 5 рахунків, потім у зворотному порядку поверніться в попереднє положення. Повторіть все тричі.

Вправа №4

Сядьте на килимок, п'яти під сідницями, спина пряма, долоні покладіть на гомілки. Видихаючи, починайте відхилятися спиною вниз, підтримуючи себе руками. Опускайтеся, поки спина повністю не ляже на підлогу, розслабтеся і полежте так 10 рахунків. Потім плавно, допомагаючи руками, поверніться у вихідне положення, відпочиньте і повторіть так ще двічі.

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Вправа №5

Вона допоможе повністю розслабити тіло і відпочити після зарядки. Щоб виконати його, візьміть скручений у валик рушник, плед, гімнастичний килимок або масажним ролик (діаметр – близько 5-7 сантиметрів). Ляжте на тверду поверхню, валик покладіть під спину на рівні пупка. Ноги розведіть на ширину плечей, стопи розгорніть одну до одної, руки прямі за головою долонями вгору. Полежте так близько 2-4 хвилин, потім плавно поверніться на бік і повільно акуратно встаньте.

Раніше OBOZREVATEL ділився з вами гімнастикою, яка допомагає покращити здоров'я серця і запобігає важким захворюванням.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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