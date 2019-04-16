Простіше простого: вчені назвали швидкий спосіб відмови від куріння

Вдихання приємних ароматів може знизити тягу до паління у нікотинозалежних людей. Для цього добре підійдуть запахи фруктів, яблук, м'яти і ванілі.

Такі висновки зробили дослідники Американської психологічної асоціації, які проводили експеримент за участю двох сотень курців різного віку. Результати були опубліковані в Journal of Abnormal Psychology.

"Вдихання приємних запахів здатне загальмувати бажання закурити", – заявили дослідники.

Учасники експерименту взагалі раніше не робили спроб кинути курити, але погодилися зробити перерву протягом 8 годин. Після цього людям давали вдихнути приємні для них запахи, один неприємний і ще один – схожий на тютюн.

В кінці експерименту курці запалювали цигарки, але просто тримали їх в руках, не роблячи затяжок. Своє бажання закурити при цьому вони оцінювали до 100 балів.

Ілюстрація

Ті, хто вдихав "смачні" запахи, менше хотіли палити.

Як писав OBOZREVATEL, медики рекомендують кидати палити не пізніше ніж в 40-45 років, оскільки серцево-судинна система приходить в порядок лише через 15 років після відмови від тютюну.

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