Многие мои пациенты часто задают вопросы о том, каким образом можно осуществлять общую профилактику заболеваний, не прибегая к особым усилиям и временным, материальным затратам. Да, такой способ существует.

Итак, промывка мозгов… В буквальном смысле

Для того чтобы организм успешно функционировал на протяжении всей Вашей долгой и счастливой жизни, ему необходимо постоянное обновление систем: кровеносной, костной, сердечно-сосудистой и др. Стимулировать активизацию их деятельности помогут экстраординарные методы, которые выведут организм из состояния стагнации. К их числу относится температурная стимуляция процессов, основой которой является воздействие повышенных/пониженных температур. Ради них многие отправляются в парилку, сауну, баньку. Именно там происходит активизация обменных процессов, способствующая "промывке" мозгов и сосудов.

Кому можно

Воздействие контрастных нестандартных температур - довольно сильное испытание для организма. Поэтому, прежде чем отправиться в баньку или сауну, проконсультируйтесь с врачом, тем более, если у Вас имеются серьезные хвори. Ошибочно мнение, что баня все вылечит - это возможно лишь постепенно и в том случае, если заболевание(я) находится(ятся) в состоянии ремиссии.

Как это работает

Наша кровь - мощное лекарство, силу которого мы не осознаем. Если с сосудами и артериями, по которым она гоняет со скоростью 0,5-0,25 м/с, все в порядке, следует иногда устраивать ралли. Для этого при помощи высоких внешних температур ускоряется кровоток до 8-9 кругооборотов в минуту. Так сильный кровяной поток промывает капилляры, повышает качество крови, забирая, словно ураган, отработанные клетки, питая и насыщая жизненной силой все Ваши органы.

Думаю, немногие знают, как правильно принимать банные процедуры, чтобы достичь желаемого оздоровительного эффекта и не навредить организму? Ведь бесконтрольное воздействие высоких температур и повышенной влажности может привести к непредсказуемым последствиям.